Порошенко - народным депутатам: Боитесь работать в Раде? Сдавайте мандаты!
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал прекратить разговоры о голосовании по телефонам в подвалах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".
Что думает Порошенко о работе ВР во время тревог?
По его словам, украинцы, военные и бизнес работают, несмотря на обстрелы, — и парламент не может быть исключением.
"Среди главных задач — вернуть 40 млрд грн ВСУ, восстановить НДФЛ для бригад, поддержать энергетическую инфраструктуру и принять необходимые законы", — подчеркнул Порошенко.
Также отмечается, что позиция Порошенко четкая: кто боится выполнять работу в сессионном зале — должен сложить мандат.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Раде работают над обеспечением бесперебойной работы во время тревог: один из вариантов — голосование по телефону.
- Позже Стефанчук заявил, что Рада протестирует систему голосования в укрытии, голосование по телефону — "план Б".
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