РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17434 посетителя онлайн
Новости Объявление воздушной тревоги
1 602 40

Порошенко - народным депутатам: Боитесь работать в Раде? Сдавайте мандаты!

Порошенко в ВР

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал прекратить разговоры о голосовании по телефонам в подвалах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что думает Порошенко о работе ВР во время тревог?

По его словам, украинцы, военные и бизнес работают, несмотря на обстрелы, — и парламент не может быть исключением.

"Среди главных задач — вернуть 40 млрд грн ВСУ, восстановить НДФЛ для бригад, поддержать энергетическую инфраструктуру и принять необходимые законы", — подчеркнул Порошенко.

Также отмечается, что позиция Порошенко четкая: кто боится выполнять работу в сессионном зале — должен сложить мандат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки не должны парализовать ВР: Стефанчук анонсировал голосование депутатов в укрытии

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в Раде работают над обеспечением бесперебойной работы во время тревог: один из вариантов — голосование по телефону.
  • Позже Стефанчук заявил, что Рада протестирует систему голосования в укрытии, голосование по телефону — "план Б".

Читайте: На станциях киевского метро выделят отдельные зоны для маломобильных, для людей с детьми и с животными во время тревог, — КГГА

Автор: 

ВР (28372) голосование (1411) Порошенко Петр (16207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Порох, напевне сама досвідчена й розумна людина в Раді. Коли в новинах трапляються сюжети про персонажів схожих на безмозку і скороход, враження, що попадаєш в дурдом без дохтурів.
показать весь комментарий
02.09.2026 09:46 Ответить
+10
Треба було 21 квітня 2019 року Повними ІДІЙОТАМИ та ДЕБІЛАМИ, щоб поміняти в кріслі Президента України професійного політика, дипломата та управлінця на ВИРОК Україні!
показать весь комментарий
02.09.2026 09:48 Ответить
+9
Мандати на стіл! - Рада закрита! - всі пішли на фронт!
показать весь комментарий
02.09.2026 09:38 Ответить

Загрузка...

 
 