Порошенко - народным депутатам: Боитесь работать в Раде? Сдавайте мандаты!

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал прекратить разговоры о голосовании по телефонам в подвалах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

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Что думает Порошенко о работе ВР во время тревог?

По его словам, украинцы, военные и бизнес работают, несмотря на обстрелы, — и парламент не может быть исключением.

"Среди главных задач — вернуть 40 млрд грн ВСУ, восстановить НДФЛ для бригад, поддержать энергетическую инфраструктуру и принять необходимые законы", — подчеркнул Порошенко.

Также отмечается, что позиция Порошенко четкая: кто боится выполнять работу в сессионном зале — должен сложить мандат.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Раде работают над обеспечением бесперебойной работы во время тревог: один из вариантов — голосование по телефону.

Позже Стефанчук заявил, что Рада протестирует систему голосования в укрытии, голосование по телефону — "план Б".

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