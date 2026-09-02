УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17647 відвідувачів онлайн
Новини Оголошення повітряної тривоги
2 405 46

Порошенко - нардепам: Боїтеся працювати в Раді? Складайте мандати!

Порошенко у ВР

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав припинити розмови про голосування телефонами у підвалах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що думає Порошенко про роботу ВР під час тривог?

За його словами, українці, військові та бізнес працюють попри обстріли - і парламент не може бути винятком.

"Серед головних завдань - повернути 40 млрд грн ЗСУ, відновити ПДФО для бригад, підтримати енергетичну інфраструктуру та ухвалити необхідні закони", - наголосив Порошенко.

Також зазначається, що позиція Порошенка чітка: хто боїться виконувати роботу в сесійній залі - має скласти мандат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки не повинні паралізувати ВР: Стефанчук анонсував голосування депутатів в укритті

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час тривог: один з варіантів - голосування через телефони.
  • Пізніше Стефанчук заявив, що Рада протестує систему голосування в укритті, голосування телефоном - "план Б".

Читайте: На станціях київського метро виділять окремі зони для маломобільних, для людей з дітьми та з тваринами під час тривог, - КМДА

Автор: 

ВР (11602) голосування (481) Порошенко Петро (10058)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Порох, напевне сама досвідчена й розумна людина в Раді. Коли в новинах трапляються сюжети про персонажів схожих на безмозку і скороход, враження, що попадаєш в дурдом без дохтурів.
показати весь коментар
02.09.2026 09:46 Відповісти
+13
Мандати на стіл! - Рада закрита! - всі пішли на фронт!
показати весь коментар
02.09.2026 09:38 Відповісти
+13
Більшість депутатів хочуть, як Федоров, просто зїбнути...
показати весь коментар
02.09.2026 09:39 Відповісти

Завантаження...

 
 