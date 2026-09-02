Порошенко - нардепам: Боїтеся працювати в Раді? Складайте мандати!
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав припинити розмови про голосування телефонами у підвалах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
Що думає Порошенко про роботу ВР під час тривог?
За його словами, українці, військові та бізнес працюють попри обстріли - і парламент не може бути винятком.
"Серед головних завдань - повернути 40 млрд грн ЗСУ, відновити ПДФО для бригад, підтримати енергетичну інфраструктуру та ухвалити необхідні закони", - наголосив Порошенко.
Також зазначається, що позиція Порошенка чітка: хто боїться виконувати роботу в сесійній залі - має скласти мандат.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Раді працюють над забезпеченням безперебійної роботи під час тривог: один з варіантів - голосування через телефони.
- Пізніше Стефанчук заявив, що Рада протестує систему голосування в укритті, голосування телефоном - "план Б".
Топ коментарі
+17 Панас Стець #551129
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+13 Валентин Коваль #620706
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