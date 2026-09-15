Порошенко в Раді: карнавал популізму закінчиться, а рахунок виставлять платникам податків

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав владу зняти рожеві окуляри і подивитися в очі реальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська солідарність".

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"Настав час подивитися в очі реальності навіть тим, хто в рожевих окулярах в теплій ванній звик дивитися тільки телемарафон. А реальність така: безпекова ситуація стрімко погіршується. Росія зробила технологічний прорив реактивних дронів. Україна не розробила ефективного протиповітряного захисту проти них. Удари по логістиці, по зерновому коридору, по Епіцентру, по Новій пошті, по Розетці, по Рошену сьогодні створюють суттєву перешкоду функціонуванню держави", – констатував Порошенко.

Заяви про дефіцит бюджету

Він також розкритикував уряд через заявлений дефіцит державного бюджету.

"Прем’єр вчора доповідає про відсутність грошей і фінансову кризу, а українські воїни роблять більше, ніж може вимагати держава від людини. Але натомість держава вимагає від них ще й компенсувати своїм героїзмом непрофесійність тих, хто мав би забезпечувати фінанси і міжнародну підтримку партнерів.

Вчора Прем’єр каже про дефіцит 27 мільярдів. Яким саме статтям видатків загрожує, парламент також не проінформований. Нам розповідають про 45 законопроєктів, необхідних для отримання західної допомоги, і вішають всю відповідальність на парламент, на вас, монобільшість. При цьому забувши сказати, що з 45 законопроєктів 15 ще не подані урядом", – констатував Порошенко.

"Де був уряд Свириденко? Розтринькував гроші на кешбеки, факінги, чекінги, єБаки і інші речі махрового популізму, забираючи гроші з фінансування Сил оборони. П’яний карнавал популізму закінчиться похмурим похміллям, а рахунок виставлять платникам податків і народу". – наголосив Порошенко.

Порошенко закликав ухвалити низку законопроєктів

П’ятий президент також закликав виконати зобов’язання України у сфері євроінтеграції.

Зокрема, він виступив за ухвалення законопроєктів щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань та конкурсного відбору на посаду генерального прокурора.

Крім того, Порошенко закликав відправити у відставку керівника Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, якого він пов’язав із корупційними справами.

"Євросолідарність" також вимагає припинити атаки на антикорупційні органи, закликає до створення у парламенті коаліції національної єдності та формування фахового уряду національного порятунку.

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