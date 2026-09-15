Судью Павлоградского суда Щербину приговорили к 5 годам за взятку в размере 2 тыс. долларов за оправдательный приговор, - ВАКС
Высший антикоррупционный суд признал судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Александра Щербину виновным в получении 2 тыс. долларов неправомерной выгоды. По данным суда, деньги он получил от подсудимого, в отношении которого впоследствии вынес оправдательный приговор.
Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает Цензор.НЕТ.
Как установил суд, во время рассмотрения уголовного дела Щербина попросил у подсудимого 2 тыс. долларов за вынесение оправдательного приговора.
Неправомерную выгоду судья получил двумя частями — по 1 тыс. долларов в октябре 2024 года и июле 2025 года. После этого он вынес оправдательный приговор по соответствующему делу.
ВАКС приговорил Щербину к 5 годам лишения свободы. Его также на три года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия и выполнением организационно-распорядительных функций представителя власти, и постановили конфисковать все принадлежащее ему имущество.
До вступления приговора в законную силу Щербина будет оставаться под залогом. Суд обязал его носить электронное средство контроля, не покидать Украину без разрешения прокурора или суда, сдать загранпаспорта и сообщать об изменении места жительства или прохождения службы.
Приговор может быть обжалован в течение 30 дней путем подачи апелляции в Апелляционную палату ВАКС.
Что предшествовало
- В августе 2025 года детективы НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали судью Александра Щербину. Во время обыска у него обнаружили взятку в прозрачном пакете с яблоками. По данным следствия, судья требовал 2000 долларов США (более 83 тыс. грн по курсу того времени) за оправдательный приговор по конкретному уголовному делу. Первую часть взятки — 1000 долларов — он получил еще в октябре 2024 года в помещении суда, а вторую — летом 2025-го возле административного здания. Детали задержания широко освещались в СМИ. В частности, СМИ публиковали фотографии, на которых судья держит пакет с яблоками, внутри которого лежали доллары. Этот эпизод быстро стал мемом и символом судейской коррупции в Украине.
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