Судью Павлоградского суда Щербину приговорили к 5 годам за взятку в размере 2 тыс. долларов за оправдательный приговор, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд признал судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Александра Щербину виновным в получении 2 тыс. долларов неправомерной выгоды. По данным суда, деньги он получил от подсудимого, в отношении которого впоследствии вынес оправдательный приговор.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде, передает Цензор.НЕТ.

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Как установил суд, во время рассмотрения уголовного дела Щербина попросил у подсудимого 2 тыс. долларов за вынесение оправдательного приговора.

Неправомерную выгоду судья получил двумя частями — по 1 тыс. долларов в октябре 2024 года и июле 2025 года. После этого он вынес оправдательный приговор по соответствующему делу.

ВАКС приговорил Щербину к 5 годам лишения свободы. Его также на три года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия и выполнением организационно-распорядительных функций представителя власти, и постановили конфисковать все принадлежащее ему имущество.

До вступления приговора в законную силу Щербина будет оставаться под залогом. Суд обязал его носить электронное средство контроля, не покидать Украину без разрешения прокурора или суда, сдать загранпаспорта и сообщать об изменении места жительства или прохождения службы.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней путем подачи апелляции в Апелляционную палату ВАКС.

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