Суддю Павлоградського суду Щербину засудили до 5 років за $2 тис. хабаря за виправдувальний вирок, - ВАКС
Вищий антикорупційний суд визнав суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Олександра Щербину винним в одержанні 2 тис. доларів неправомірної вигоди. За даними суду, гроші він отримав від підсудного, якому згодом ухвалив виправдувальний вирок.
Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.
Як встановив суд, під час розгляду кримінального провадження Щербина попросив у підсудного 2 тис. доларів за ухвалення виправдувального вироку.
Неправомірну вигоду суддя отримав двома частинами – по 1 тис. доларів у жовтні 2024 року та липні 2025 року. Після цього він проголосив виправдувальний вирок у відповідній справі.
ВАКС призначив Щербині 5 років позбавлення волі. Його також на три роки позбавили права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя та виконанням організаційно-розпорядчих функцій представника влади, та постановили конфіскувати все належне йому майно.
До набрання вироком законної сили Щербина залишатиметься під заставою. Суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не залишати Україну без дозволу прокурора або суду, здати закордонні паспорти та повідомляти про зміну місця проживання чи проходження служби.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів шляхом подання апеляції до Апеляційної палати ВАКС.
Що передувало
- У серпні 2025 року детективи НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали суддю Олександра Щербину. Під час обшуку у нього виявили хабар у прозорому пакеті з яблуками. За даними слідства, суддя вимагав 2000 доларів США (понад 83 тис. грн за курсом того часу) за виправдувальний вирок у конкретній кримінальній справі. Першу частину хабаря – 1000 доларів – він отримав ще в жовтні 2024 року в приміщенні суду, а другу – влітку 2025-го біля адміністративної будівлі. Деталі затримання широко висвітлювалися в ЗМІ. Зокрема медіа публікуали фото, на яких суддя тримає пакет з яблуками, всередині якого лежали долари. Цей епізод швидко став мемом і символом суддівської корупції в Україні.
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