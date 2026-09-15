Суддю Павлоградського суду Щербину засудили до 5 років за $2 тис. хабаря за виправдувальний вирок, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд визнав суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Олександра Щербину винним в одержанні 2 тис. доларів неправомірної вигоди. За даними суду, гроші він отримав від підсудного, якому згодом ухвалив виправдувальний вирок.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає Цензор.НЕТ.

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Як встановив суд, під час розгляду кримінального провадження Щербина попросив у підсудного 2 тис. доларів за ухвалення виправдувального вироку.

Неправомірну вигоду суддя отримав двома частинами – по 1 тис. доларів у жовтні 2024 року та липні 2025 року. Після цього він проголосив виправдувальний вирок у відповідній справі.

ВАКС призначив Щербині 5 років позбавлення волі. Його також на три роки позбавили права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя та виконанням організаційно-розпорядчих функцій представника влади, та постановили конфіскувати все належне йому майно.

До набрання вироком законної сили Щербина залишатиметься під заставою. Суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не залишати Україну без дозволу прокурора або суду, здати закордонні паспорти та повідомляти про зміну місця проживання чи проходження служби.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів шляхом подання апеляції до Апеляційної палати ВАКС.

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