Екс-"слугу народу" Юрченка засудили до 9 років тюрми з конфіскацією майна за хабарництво

Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Юрченка в хабарництві й призначив йому 9 років позбавлення волі. Справа тривала з 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Вирок суду

Юрченка визнали винуватим та призначили 9 років ув’язнення, заборону обіймати певні посади на 3 роки та конфіскацію частини майна.

Покарання ексдепутат отримав за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 Кримінального кодексу України).

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Фото: Олександр Юрченко в залі суду / hromadske

Також його визнали винним у зловживанні впливом (ст. 369-2 ККУ) — за це призначили ще 4 роки позбавлення волі. Але за цією статтею його звільнили від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів "плюшок" для себе та ще 200 тисяч доларів — для членів комітету. Ця справа слухалася у ВАКС ще з 2021 року. У 2024 році через заміну судді розгляд довелося починати спочатку, а цього літа існував ризик, що це станеться знову. Але колегія ВАКС встигла завершити розгляд і оголосити вирок.

На справу депутата тоді реагував і президент Володимир Зеленський. Він казав, що "кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав — сядеш, якщо брав хабар — сядеш".

"Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга Народу" завжди казала, що вона чесна і порядна людина. Сьогодні дала підозру генеральна прокурорка, він її отримав і обов’язково сяде в тюрму", — говорив Зеленський.

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Юрченко став уже третім чинним народним депутатом, якому ВАКС призначив реальний строк ув’язнення. Вирок Юрченку ще може бути оскаржений в апеляції.

ДЕТАЛІ СПРАВИ ЮРЧЕНКА

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