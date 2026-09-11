Екс-"слугу народу" Юрченка засудили до 9 років тюрми з конфіскацією майна за хабарництво
Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Юрченка в хабарництві й призначив йому 9 років позбавлення волі. Справа тривала з 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.
Вирок суду
Юрченка визнали винуватим та призначили 9 років ув’язнення, заборону обіймати певні посади на 3 роки та конфіскацію частини майна.
Покарання ексдепутат отримав за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 Кримінального кодексу України).
Також його визнали винним у зловживанні впливом (ст. 369-2 ККУ) — за це призначили ще 4 роки позбавлення волі. Але за цією статтею його звільнили від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.
За версією обвинувачення, Юрченко завуальовано просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів "плюшок" для себе та ще 200 тисяч доларів — для членів комітету. Ця справа слухалася у ВАКС ще з 2021 року. У 2024 році через заміну судді розгляд довелося починати спочатку, а цього літа існував ризик, що це станеться знову. Але колегія ВАКС встигла завершити розгляд і оголосити вирок.
На справу депутата тоді реагував і президент Володимир Зеленський. Він казав, що "кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав — сядеш, якщо брав хабар — сядеш".
"Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга Народу" завжди казала, що вона чесна і порядна людина. Сьогодні дала підозру генеральна прокурорка, він її отримав і обов’язково сяде в тюрму", — говорив Зеленський.
Юрченко став уже третім чинним народним депутатом, якому ВАКС призначив реальний строк ув’язнення. Вирок Юрченку ще може бути оскаржений в апеляції.
ДЕТАЛІ СПРАВИ ЮРЧЕНКА
- Нагадаємо, у вересні 2020 року низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
- 15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
- Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
- Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
- Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.
- Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
- 21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
- 25 вересня 2020 року стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
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