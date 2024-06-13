Екс-"слугу народу" нардепа Юрченка оштрафували на 1514 гривень за неявку до суду, - ЦПК

Вищий антикорупційний суд оштрафував нардепа Олександра Юрченка за неявку у судове засідання. Йому призначили штраф у розмірі 1514 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що максимальний штраф за неявку становить 6056 грн. Мотиви судового рішення стануть відомі після проголошення повного тексту ухвали.

Юрченко пропустив минуле судове засідання, оскільки брав участь у Форумі-діалозі на Закарпатті "Житло для внутрішньо переміщених осіб". Цей форум організувала Тимчасова спеціальна комісія парламенту, до якої входить нардеп.

До комісії входять майже два десятки нардепів. Участь у Форумі взяло менше половини із них, серед яких був Юрченко.

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Як повідомив народний обранець, у день засідання суду вони виїжджали на місця проживання внутрішнього переміщених осіб і у нього не було можливості взяти участь у засіданні по відеоконференцзв'язку.

Другий обвинувачений у справі, який служить у Силах оборони, зміг під'єднатися до судового засідання по відео.

Нагадаємо, що нардепа Юрченка звинувачують у тому, що він завуальовано попросив передати через посередника 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроєкту.

У цій справі дослідили усі письмові докази сторони обвинувачення. Останні два засідання досліджували характеризуючі документи щодо Юрченка, зокрема постанови щодо порушень правил дорожнього руху.

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Також прокурор додав відомості про те, як у 2009 році нардепа нібито затримували за крадіжку чотирьох пляшок пива "Старопрамен" у київському магазині "Каштан". Адвокат Юрченка повідомила, що її підзахисний жодного разу не притягувався до відповідальності за подібні дії, був лише виклик поліції.

А ще прокурор надав протокол про ДТП Юрченка, яке зафіксували влітку 2021 року. Тоді нардеп на авто Ford Mustang у центрі Львова зіткнувся з автомобілем Volkswagen Jetta. Тест показав, що нардеп перебував у стані наркотичного сп'яніння. Однак згодом суд визнав цей тест недійсним через численні процесуальні порушення.

ДЕТАЛІ СПРАВИ ЮРЧЕНКА

Нагадаємо, у вересні 2020 року низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня 2020 року стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.