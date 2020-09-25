За нардепа Юрченка внесли 3 млн грн застави, - ВАКС
За народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка, підозрюваного у спробі отримати хабар, внесли заставу в розмірі 3 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.
Заставу за Юрченко внесли напередодні, 24 вересня, в повному обсязі.
Коли він вийде із СІЗО, на нього покладуть низку обов'язків, серед яких:
- не відлучатися з місця проживання без дозволу;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими людьми про обставини справи, зокрема з іншим підозрюваним - неофіційним помічником депутата Іваном Фіщенком;
- здати на зберігання закордонні паспорти й носити електронний браслет.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
