Цензор.НЕТ
3 683 10

ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка.

Про це повідомляють із посиланням на свої джерела видання "Українська правда" та "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією останнього, ВАКС наклав арешт на готівкові кошти Юрченка та нерухомість. Мета заходів - забезпечити майбутню конфіскацію майна.

Згідно з електронною декларацією нардепа за 2019 рік, він володіє 33% квартири в Києві загальною площею 62,4 кв. м і 50 тисяч доларів готівкою. Його дружина зберігає 400 тис. грн готівкою.

Також читайте: Юрченко має відмовитися від депутатського мандата, - Разумков

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

Автор: 

юстиція арешт майна ВАКС Антикорупційний суд Юрченко Олександр
+7
и четыре пустые бутылки из-под пива тоже ?
показати весь коментар
23.09.2020 18:06 Відповісти
+5
2 пары ношенных трусов?
показати весь коментар
23.09.2020 18:05 Відповісти
+4
Жалкий такой вид. Еще и последнее отобрали! Звери!
показати весь коментар
23.09.2020 18:07 Відповісти
ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко, - СМИ - Цензор.НЕТ 157
Как всегда - стрельба по воробьям.
Крупные птицы свободно летают.
Мало того, жрут, как ненасытные, бюджет Украины.
показати весь коментар
23.09.2020 18:14 Відповісти
4 бутылки пива, 2 пинжака с логотипами "зе-придурок"...., 2 зельоных галстуха, нажитые непосильным зе-зрадовским трудом!
показати весь коментар
23.09.2020 18:18 Відповісти
ЗеДятлы, ЗеДауны и другие ЗЕполудурки, поясните мне, КАК, тупой киевский обсос, недавно укравший 4 бутылки дешевого пива в суппурмаркете, ВСЕГО за 1 год мог собрать такую сумму денег в доларах США да еще и сеструхе датб столько в гривнах?
показати весь коментар
23.09.2020 18:44 Відповісти
Ну так получилось...
показати весь коментар
23.09.2020 19:01 Відповісти
Это же всё же, всё, шо нажито непосильным трудом, - всё пропало! Магнитофон импортный, пиджак замшевый…3
показати весь коментар
23.09.2020 19:50 Відповісти
Писец
показати весь коментар
25.09.2020 19:36 Відповісти
 
 