ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка.
Про це повідомляють із посиланням на свої джерела видання "Українська правда" та "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.
За інформацією останнього, ВАКС наклав арешт на готівкові кошти Юрченка та нерухомість. Мета заходів - забезпечити майбутню конфіскацію майна.
Згідно з електронною декларацією нардепа за 2019 рік, він володіє 33% квартири в Києві загальною площею 62,4 кв. м і 50 тисяч доларів готівкою. Його дружина зберігає 400 тис. грн готівкою.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Крупные птицы свободно летают.
Мало того, жрут, как ненасытные, бюджет Украины.