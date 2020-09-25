РУС
За нардепа Юрченко внесли 3 млн грн залога, - ВАКС

За народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, подозреваемого в попытке получить взятку, внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Залог за Юрченко внесли накануне, 24 сентября, в полном объеме.

Когда он выйдет из СИЗО, на него возложат ряд обязанностей, среди которых:

- не отлучаться с места жительства без разрешения;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения с другими людьми об обстоятельствах дела, в частности с другим подозреваемым - неофициальным помощником депутата Иваном Фищенко;
- сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Юрченко Александр
+43
Воровал пиво...бутылки не выбрасывал, а теперь сдал и хватило на залог...
25.09.2020 10:04 Ответить
+35
Соціальний ліфт СН.
25.09.2020 10:06 Ответить
+27
А кто внес?
25.09.2020 10:12 Ответить
Воровал пиво...бутылки не выбрасывал, а теперь сдал и хватило на залог...
25.09.2020 10:04 Ответить
Та то повязанные с его коррупционной деятельностью внесли залог.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:30 Ответить
3, 5 млн. грн это 200 000 бутылок пива по 17,50грн, какой супермаркет обчистил этот зеленый пройдоха?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:40 Ответить
с вашей фамилией такие глупости можно и не спрашивать
показать весь комментарий
25.09.2020 10:52 Ответить
зато силен в математике . нормально .)
показать весь комментарий
25.09.2020 11:37 Ответить
я матерый порохобот- бандеровец
показать весь комментарий
25.09.2020 12:09 Ответить
Я ж не хотів Вас образити , я б так швидко не злічив ..)
показать весь комментарий
25.09.2020 14:58 Ответить
зачет принимаю
показать весь комментарий
25.09.2020 15:15 Ответить
Еще осталось 3.5 млн насобирать
показать весь комментарий
25.09.2020 10:05 Ответить
А на билет?Или он из Украины пешком пойдет?Или будет ждать суда?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:11 Ответить
из ковидного фонда небойсь взяли ))))
показать весь комментарий
25.09.2020 10:05 Ответить
Там пусто."Большое строительство" всё сожрало.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:15 Ответить
та по сусекам должны наскрести )))
показать весь комментарий
25.09.2020 10:56 Ответить
Для того,что бы что то появилось в сусеках-нужно регулярно бить Зе ворьё по сусалам.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:21 Ответить
Соціальний ліфт СН.
За нардепа Юрченко внесли 3 млн грн залога, - ВАКС - Цензор.НЕТ 8790
25.09.2020 10:06 Ответить
Интересно отрабатывать будет поЛяшковски?....
показать весь комментарий
25.09.2020 10:11 Ответить
Нет по Зеленски! Зеленского ведь кто-то в КВНе продвинул?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:13 Ответить
Масляков?)
показать весь комментарий
25.09.2020 10:18 Ответить
А кто внес?
За нардепа Юрченка внесли 3 млн грн застави, - ВАКС - Цензор.НЕТ 5033
25.09.2020 10:12 Ответить
Это безымянный почитатель таланта.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:15 Ответить
Зе-курва.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:19 Ответить
Спортивная рыбалка продолжается.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:12 Ответить
Ну ты ведь этих рыбаков выбирал!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:14 Ответить
А чем ЭТИ отличаются от ТЕХ?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:17 Ответить
БОльшим аппетитом.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:38 Ответить
Ты в спортивной рыбалке ничего не понимаешь.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:20 Ответить
"Эх, хвост, чешуя, не поймал я ничего" (с)
показать весь комментарий
25.09.2020 10:17 Ответить
За нардепа Юрченка внесли 3 млн грн застави, - ВАКС - Цензор.НЕТ 2314
показать весь комментарий
25.09.2020 10:14 Ответить
Вот ещё один кацап что голосовал Против Порошенко за Путина!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:15 Ответить
*Святий * ПРосто .
показать весь комментарий
25.09.2020 10:20 Ответить
А что Педро должен был сажать? Типа должен был как Зе, с его прессконференцией по "делу Шеремета" - обвинить левых людей....И типа управился!
Или все же этим должен был заниматься прокурор?!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:39 Ответить
Югик, что ли...?
показать весь комментарий
25.09.2020 11:14 Ответить
Не важно! Но этим должна заниматься прокуратура и следственные органы, кто бы их не возглавоял
показать весь комментарий
25.09.2020 11:32 Ответить
Ви маєте на увазі кума Югіка ?
показать весь комментарий
25.09.2020 11:14 Ответить
Дмитро це мабуть НАБУ за нього внесло)
показать весь комментарий
25.09.2020 10:16 Ответить
Это прекрасно ящитаю .. Еще-бы узнать имя того благодетеля, который спонсирует пивного воришку ...
показать весь комментарий
25.09.2020 10:16 Ответить
вошьдь бледнозеленолицых говорил шо сядет надолго
показать весь комментарий
25.09.2020 10:19 Ответить
Собирают детям по 100грвн на операции,а тут за облезлое и никому не полезное чмо-3млн,бдл вы все больные и ваше общество больное,нет тут будущего,страна воняет гнилью и трупом
показать весь комментарий
25.09.2020 10:20 Ответить
Слуга народа одним словом!
Да, вед, каждый может такой залог внести!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:23 Ответить
А можна поцікавитись,хто ж то такий щедрий,якому три лями для цього покидька не жаль?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:26 Ответить
Кто бы сомневался ! И пока у нас за коррупцию можно выйти под залог ,хотя надо публично казнить, она будет процветать и развиваться!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:26 Ответить
и, что интересно, любой прохожий может внести залог...красиво развели с УПК имени "портнова"...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:18 Ответить
В Украине вообще правовой нонсенс - в Украине можно выйти под залог даже за убийство людей. Пример - бывший министр иностранных дел Кожара.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:24 Ответить
375 ст.УК для суддів -хабарників вже прибрали, як "незаконну" - тепер черга для "Народних" усі статті ККУ ліквідувати!! Не дають хлопцям "працювати" на користь України!!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:29 Ответить
Теперь пару лет будут следствие, если дойдет до суды, а там, глядишь - либо сроки пройдут либо"само рассосется".Парниша будет жить дома, хорошо спать,кушать
показать весь комментарий
25.09.2020 10:30 Ответить
Рафик не у чём не винават (с)
показать весь комментарий
25.09.2020 10:31 Ответить
как же быстро денежки нашлись
показать весь комментарий
25.09.2020 10:34 Ответить
І от так просто випускають зловлених на гарячому корупціонерів, і вони зовсім не мають змоги вплинути на слідство вийшовши на свободу? Одні сидять тому що один дегенерат виступив на тв, другі вчинили злочин і не понесуть покарання завдяки цьому ж дебілу.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:42 Ответить
Разве можно побороть коррупцию таким способом? Конечно нет. Вот если бы его повесили он бы уже точно коррупцией не занимался,с полной конфискацией и детей и всю семью на улицу вышвырнуть.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:43 Ответить
У зебилов воровской талант натренированный на пивных бутылках пропадать не может. Три дня юрченку на отдых и дальше взятки в зеленый офис таскать.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:45 Ответить
и это рядовая ваЗЕлиновская Шавка!!! представьте что "твориться" в личке этого малоПИД,,,роского нарко-Дегенерата!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:46 Ответить
На спасение такого дерьма денежки быстро находятся.... Миллионы....Попробуйте, соберите деньги на операцию ребёнку или воину герою....
показать весь комментарий
25.09.2020 10:48 Ответить
Блин..СОВЕТСКОЕ...какое же вы тупое БЫДЛо... любая транзакция в доллах США тут же идинфиксируетская в Финансовой полиции США....БЫДЛО.... БАРАНЫ..............
показать весь комментарий
25.09.2020 10:55 Ответить
Просто мегановость для всей страны, достойная жирного шрифта.
А тем временем http://kievvlast.com.ua/news/v-olimpijskom-kolledzhe-imeni-poddubnogo-zayavili-ob-ocherednoj-popytke-rejderskogo-zahvata-foto-video у киевлян угоняют целые спорткомплексы и опять , мешающих воровать!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:57 Ответить
Кто бы сомневался.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:06 Ответить
Зелёная ОПГ заботится о своих.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:07 Ответить
Вот так под залог зебилы за 4 года и разворуют Украину.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:13 Ответить
Посадить скотыняку лет на 12 с конфискацией!
😡
показать весь комментарий
25.09.2020 11:13 Ответить
Вчера президент Украины Порошенко уехал в США....НАВСЕГДА....,там ему Дональд Тармп и Джо Байден подарили 50 миллиардов долларов.Решение Пороха ПРВИЛЬНОЕ...зачем ему БЫДЛО ттупое?
показать весь комментарий
25.09.2020 11:14 Ответить
)
показать весь комментарий
25.09.2020 12:32 Ответить
А деньжата откуда?
Задайте правильно вопрос - и ни одна мразь не выйдет под залог!
показать весь комментарий
25.09.2020 11:17 Ответить
см. ниже
показать весь комментарий
25.09.2020 12:07 Ответить
Если взяточника Грымчака отпустил,то этого тем более..
показать весь комментарий
25.09.2020 11:20 Ответить
У зелёных из СН уже есть свой "воровской общак".
показать весь комментарий
25.09.2020 11:22 Ответить
Без "верхнего" прикрытия такими взятками не занимаются. Поэтому всегда власти молчат - кто внес залог и откуда эти "дровишки"!? И это же не 300 грн., а целых 3 млн. грн. как бы ему "подарили", которые обычный гражданин никогда в за целую жизнь не заработает. И почему внес не сам, а вносит кто-то - какая-то подозрительная крупномасштабная взаимовыручка??? Это просто отработанная система поборов и сборов и она не зависит от того, кто при власти!!! И часть этих поборов и тратится на подобные залоги.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:22 Ответить
Быдло...
20 лет назад полковник ФСБ Литвиненко сказал...
рююсская падаль... ЧЕЧЕНОВ РЮССКИЕ шакалы не убивали...и Дагестанов тоже....
показать весь комментарий
25.09.2020 11:24 Ответить
Це той же хабар, тільки у вигляді застави. А там потихеньку, на тормозах...Ех, Зелепуцький, і за це ти теж відповідаєш...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:25 Ответить
Рюсские...вас мочить в сортире будут даже якуты и турмены....ШАККАлыыы
показать весь комментарий
25.09.2020 11:26 Ответить
https://twitter.com/GrishaSilence
https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence

Зрадо#бы 2014-2019:
"ааа, бизнес на крови, ааа, Порошенко сотрудничает с Медведчуком, ааа"

2020 год:
кум Медведчука Андрей Холодов вносит 3 млн залога за слугу народа Юрченко, которого взяли за сраку с взяткой.

Зрадо#бы: ошибка 404.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:35 Ответить
Отстаньте от него, он вышиванку носит.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:53 Ответить
это оставшаяся часть взятки пошла на залог
показать весь комментарий
25.09.2020 12:05 Ответить
Любитель ворованного пива нардеп Александр Юрченко уже на свободе. За него накануне внесли залог в 3 млн. гривен. , а это сто тысяч евро 😡
100% , сдал пустые бутылки... из под пива 🤣
показать весь комментарий
25.09.2020 12:23 Ответить
А кто внес и откуда у него такие деньги?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:24 Ответить
"Нє насосала, а подарили"
показать весь комментарий
25.09.2020 12:51 Ответить
***********..
показать весь комментарий
25.09.2020 13:11 Ответить
Отработает!
показать весь комментарий
25.09.2020 12:55 Ответить
....и 4 бутылки пива
показать весь комментарий
25.09.2020 13:24 Ответить
Говорят, что Ахмед т спонсирует всю партию "КловАны народа".
показать весь комментарий
25.09.2020 13:36 Ответить
Сначала зебилы слили лоха,потом и выкупили.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:39 Ответить
При Порошенко такого не было! Зебилы, вы сделали это вместе!
показать весь комментарий
25.09.2020 13:48 Ответить
ожидаемо было изначально..
показать весь комментарий
25.09.2020 14:00 Ответить
Кто бы сомневался. Скоро вообще о нём подзабудут и дело втихаря закроют.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:10 Ответить
дело через год закроют
деньги придётся возвращать с процентами
показать весь комментарий
25.09.2020 15:19 Ответить
Голову сабаке отрезать вместе с его детьми и всей семьёй .Как в Сингапуре тварей уничтожали под корень . Зачем украденые деньги если голова отрезаная ?
показать весь комментарий
25.09.2020 22:19 Ответить
за кого не проголосуй, там нормальных людей нету! нужно менять систему! Нужно убрать власть вообще! Нужно ввести прямую демократию и народ будет управлять страной - путем голосования на гос сайте прямой демократии. Любой гражданин Украине не будет иметь меньше прав или больше, чем другой гражданин. Золотая середина, как по Аристотелю! Все равны! И любой может написать закон и если большинство проголосует за, то все будут жить по этому закону. Так начнется в Украине порядочная система - страна будет для блага всех граждан! Олигархи больше не будут иметь больше власти, чем любой другой гражданин. Аристотель такую систему описал, как лучшую из возможных властей, в которой народ и есть власть!
показать весь комментарий
26.09.2020 00:04 Ответить
Вонючий нелюд,,, мразь,, таких заживо закапывать нужно
показать весь комментарий
26.09.2020 00:15 Ответить
 
 