Антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве нардепа Юрченко с возможностью внесения 3 млн залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Такое решение суд вынес в понедельник вечером, частично удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

Ранее в ходе заседания судья, зачитывая материалы дела, сказала, что у Юрченко коронавирус не выявлен.

"Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Юрченко ... меру пресечения в виде содержания под стражей до 9.11 в рамках сроках досудебного расследования. Взять подозреваемого Юрченко ... под стражу в зале суда. Определить подозреваемому залог... в сумме 3 млн 1 тыс. 656 грн", - говорится в определении суда.

В случае внесения залога на Юрченко будут возложены следующие обязательства: носить электронное средство контроля, прибывать к детективу по первому вызову, уведомлять об изменении места проживания и работы, сдать документы для выезда за границу.

Судья огласила резолютивную часть определения. На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату ВАКС на протяжении пяти дней.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

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Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

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Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.