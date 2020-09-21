Антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве нардепа Юрченко с возможностью внесения 3 млн залога
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Такое решение суд вынес в понедельник вечером, частично удовлетворив таким образом ходатайство следствия.
Ранее в ходе заседания судья, зачитывая материалы дела, сказала, что у Юрченко коронавирус не выявлен.
"Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Юрченко ... меру пресечения в виде содержания под стражей до 9.11 в рамках сроках досудебного расследования. Взять подозреваемого Юрченко ... под стражу в зале суда. Определить подозреваемому залог... в сумме 3 млн 1 тыс. 656 грн", - говорится в определении суда.
В случае внесения залога на Юрченко будут возложены следующие обязательства: носить электронное средство контроля, прибывать к детективу по первому вызову, уведомлять об изменении места проживания и работы, сдать документы для выезда за границу.
Судья огласила резолютивную часть определения. На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату ВАКС на протяжении пяти дней.
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.
Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.
Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.
Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.
18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
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Зе-тыпилы, вот вам "посаженные коррупционеры"!
Вы счастливы?
Гуляй, Саша.
Только туп как кафель.
Думаешь оно разбирается в тех резервах, долгах и кредитах??))))))
Є хороша новина - оприлюднено https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ дані Управління з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США , які доводять махінації досточтімого Коломойського з пограбування ПриватБанку.
Раніше власники Bank of New York Mellon подали позов проти Коломойського, в якому звинувачують його у використанні підставних компаній для "серії зухвалих шахрайських схем" з легалізації фіктивних позик "ПриватБанку", і тепер ці звинувачення підтверджено та викладено у вільний доступ.
За період 2012-2017 роки підконтрольним йому компаніям на Кіпрі та Віргінських островах було переведено 263 мільйони доларів.Крім того, у 2015-2016 роках ще 215 мільйонів доларів було переведено на рахунки його "МАУ", і ці транзакції потрапили в звіти Deutche Bank про підозрілу діяльність.
Схоже, США та Євросоюз назавжди закриті для "бабушкі" всіх наших активістів-"журналістів"-антикорупціоністів та інших професійних патріотів. На нього там чекає арешт та суд, як і для інших фігурантів цих документів, Клюєва та Фірташа.
Але є погана новина - тепер Коломойського загнано в кут, і він робитиме все, щоби Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу та не розпочала такі самі розслідування проти нього.
Для цього він і скупав пачками "розслідувачів" і утримує на паях з Медведчуком пропагандистський "1+1" - щоби всі ці Ґнапи, Біґуси, Лещенки, Мосєйчуки, Дубінські спотворювали реальність і не давали шансу через інформаційну окупацію пробитися правді.
Іншими фарбами тепер заграє історія з впливом Коломойського на нашого дорогоцінного президента Зеленського - по кабінету якого він у несвіжій футболці ходив як по власному корідору.
Ніхто не знає чим саме він може шантажувати найвеличнішого - але, схоже, матеріалів достатньо, щоби бути у нього священною коровою серед "на 100%" своїх силовиків, бо скоріше за все фінансові сліди " Кварталу" теж є у тих міжнародних схема
))
))
-За взятку.
-За что тебя быстро выпустили?
-За взятку.