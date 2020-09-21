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Антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве нардепа Юрченко с возможностью внесения 3 млн залога

Антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве нардепа Юрченко с возможностью внесения 3 млн залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Такое решение суд вынес в понедельник вечером, частично удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

Ранее в ходе заседания судья, зачитывая материалы дела, сказала, что у Юрченко коронавирус не выявлен.

"Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Юрченко ... меру пресечения в виде содержания под стражей до 9.11 в рамках сроках досудебного расследования. Взять подозреваемого Юрченко ... под стражу в зале суда. Определить подозреваемому залог... в сумме 3 млн 1 тыс. 656 грн", - говорится в определении суда.

В случае внесения залога на Юрченко будут возложены следующие обязательства: носить электронное средство контроля, прибывать к детективу по первому вызову, уведомлять об изменении места проживания и работы, сдать документы для выезда за границу.

Судья огласила резолютивную часть определения. На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату ВАКС на протяжении пяти дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1211) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+9
3 млн. для нього кишенькові гроші.
Гуляй, Саша.
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21.09.2020 20:09
+9
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 1882
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21.09.2020 20:55
+8
Другое дело при Питрове коррупционеров сажали - каждый день нового. А еще руки рубали, сам Питро так говорил, не будет же он врать, а?
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21.09.2020 20:14
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с 5 с торговались на 3 ... чьи интересы ущемлены ?
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21.09.2020 20:02 Ответить
..Прокурор просив здається 6.
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21.09.2020 20:21 Ответить
ВРУ це верховний орган влади в Україні. За корупцію в парламенті має бути найбільш жорстке покарання - розстріл. Ніяких застав бути не може!
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22.09.2020 09:25 Ответить
Озвучена сума в половину менше хабаря.
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21.09.2020 20:04 Ответить
Я б на місці Вовки так би й бюджет накормив своїми хабарниками під залог...
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21.09.2020 20:06 Ответить
Теперь на этом мелком воришке пива, ЗЕ-нарик будет месяц пиарить для выборов.
Зе-тыпилы, вот вам "посаженные коррупционеры"!
Вы счастливы?
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21.09.2020 20:06 Ответить
Другое дело при Питрове коррупционеров сажали - каждый день нового. А еще руки рубали, сам Питро так говорил, не будет же он врать, а?
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21.09.2020 20:14 Ответить
Так з Вашої логіки Петро ж їм рибку залишив - ловіть , саджайте ... А де вона? Тільки свою вирощену спромоглись? Невеличку... Для піару...
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21.09.2020 20:23 Ответить
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 3758
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21.09.2020 20:28 Ответить
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 1882
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21.09.2020 20:55 Ответить
Знатно лизнул. молодец. За такое 2 булки
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21.09.2020 21:07 Ответить
Зескот, нам порохоботам платять рошенками. А ви, зескот, можете отримати лише благословення членом по ваших дурних пиках від гідранта-членограя.
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21.09.2020 22:45 Ответить
Невдовзі оберуть Петра президентом знов. І знов у Львові гори сміття будть неприбрані і знов полігони відимовляться від прийому львівського сміття. А як накаже Пєтін соратник Свинютка - то відразу приймуть сміття полгіони. Коротка пам'ять - щодня щось нове.
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22.09.2020 03:44 Ответить
Йося, не мудруй, я ті прошу. Тобі краще вдається просто читати кОменти.
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22.09.2020 20:07 Ответить
Для тебе може воно і замудро.
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22.09.2020 20:16 Ответить
При Петре несколько раз их в наручниках из Рады выводили и Луценко почти каждый день сообщал, что поймали нового. Дело не в Петре и даже не в Зеленском. Дело в том, что коррупционная судейская система -это круговая порука, которая складывалась не одно десятилетие. Если их все одновременно уволить будет коллапс судейской системы. А поочереди Петр пытался, только хер из этого вышел. Они через те же продажные суды восстанавливаются. А смена что? Орлы, воспитанные портновым в Харькове и ********* в Одессе. Моральные калеки с самого начала. Все здесь очень не просто. Перегнешь палку, запад напомнит, что демократия.
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22.09.2020 15:47 Ответить
Вооруженного бандюгу под залог выпустили.
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21.09.2020 20:09 Ответить
3 млн. для нього кишенькові гроші.
Гуляй, Саша.
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21.09.2020 20:09 Ответить
Вийде за кілька днів.
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21.09.2020 20:09 Ответить
Что бы принять закон или поправку нужно 225 голосов,допросите его так,что бы этот взяточник сдал всех подельников кому предназначалась взятка,всех 225.
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21.09.2020 20:12 Ответить
Бджоли проти меда?
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21.09.2020 20:15 Ответить
ну ты юморист
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21.09.2020 21:08 Ответить
Порохоботы - утритесь! Зеленский единственны, при ком долги растут медленее чем Международные резервы НБУ!! . . .Он вообще красава!! https://uk.wikipedia.org/wiki/Золотовалютні_резерви_Національного_банку_України
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21.09.2020 20:20 Ответить
Коли холодильники порожні вимиють Українці - тоді й утруться...
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21.09.2020 20:26 Ответить
Аминь
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21.09.2020 20:27 Ответить
Та да, красава)
Только туп как кафель.
Думаешь оно разбирается в тех резервах, долгах и кредитах??))))))
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21.09.2020 20:37 Ответить
Правильно. Кожен цензорівський ніщеброд краще Зеленського розбирається в цьому.
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22.09.2020 03:47 Ответить
Можу заперечити. Не кожний вміє виводити в офшори.
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22.09.2020 20:31 Ответить
А куда 98 копеек дели падлы?
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21.09.2020 20:25 Ответить
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 9698
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21.09.2020 20:27 Ответить
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/posts/770263183809192 Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 8555 Валерій Прозапас
Є хороша новина - оприлюднено https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/ дані Управління з протидії фінансовим злочинам Мінфіну США , які доводять махінації досточтімого Коломойського з пограбування ПриватБанку.
Раніше власники Bank of New York Mellon подали позов проти Коломойського, в якому звинувачують його у використанні підставних компаній для "серії зухвалих шахрайських схем" з легалізації фіктивних позик "ПриватБанку", і тепер ці звинувачення підтверджено та викладено у вільний доступ.
За період 2012-2017 роки підконтрольним йому компаніям на Кіпрі та Віргінських островах було переведено 263 мільйони доларів.Крім того, у 2015-2016 роках ще 215 мільйонів доларів було переведено на рахунки його "МАУ", і ці транзакції потрапили в звіти Deutche Bank про підозрілу діяльність.

Схоже, США та Євросоюз назавжди закриті для "бабушкі" всіх наших активістів-"журналістів"-антикорупціоністів та інших професійних патріотів. На нього там чекає арешт та суд, як і для інших фігурантів цих документів, Клюєва та Фірташа.
Але є погана новина - тепер Коломойського загнано в кут, і він робитиме все, щоби Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу та не розпочала такі самі розслідування проти нього.
Для цього він і скупав пачками "розслідувачів" і утримує на паях з Медведчуком пропагандистський "1+1" - щоби всі ці Ґнапи, Біґуси, Лещенки, Мосєйчуки, Дубінські спотворювали реальність і не давали шансу через інформаційну окупацію пробитися правді.
Іншими фарбами тепер заграє історія з впливом Коломойського на нашого дорогоцінного президента Зеленського - по кабінету якого він у несвіжій футболці ходив як по власному корідору.
Ніхто не знає чим саме він може шантажувати найвеличнішого - але, схоже, матеріалів достатньо, щоби бути у нього священною коровою серед "на 100%" своїх силовиків, бо скоріше за все фінансові сліди " Кварталу" теж є у тих міжнародних схема
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21.09.2020 20:30 Ответить
..А ти ще напиши. як Штати віднайшли ще кучу підозрілих трансакцій .. де замішані .Клюєви .Коломойський .Фірташ . Ахметка ..а також св.Петя !
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21.09.2020 20:44 Ответить
Как они формируют сумму залога? Как Балаганов Остапу назвал сумму нужную ему для полного счастья в 6400 рублей ?
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21.09.2020 20:32 Ответить
Отталкиваются вроде бы от прожиточного минимума. Назначают 1000, 2000, 3000 прожиточных минимумов.
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22.09.2020 11:27 Ответить
Вот это 100 пудовая трагикомедия!И Я ржу немАгу!!!Веселуха,хрен им в ухо!
))

))
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21.09.2020 20:33 Ответить
Почему не три мильярда?
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21.09.2020 20:34 Ответить
Зєля і так здохло. А тут щей оце! Начерьохбутилочне!)))
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21.09.2020 20:37 Ответить
-За что ты попал в тюрьму?
-За взятку.
-За что тебя быстро выпустили?
-За взятку.
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21.09.2020 20:38 Ответить
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 947
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21.09.2020 20:38 Ответить
"Зеленский не намерен подавать в отставку, несмотря на призывы" - читаємо й порівнюємо, як наш НЕдоюрист оцінює де прєступлєніє а де ашібка https://detaly.co.il/zelenskij-ne-nameren-podavat-v-otstavku-nesmotrya-na-prizyvayushhuyu-k-etomu-petitsiyu/ zelenskij-ne-nameren-podavat-v-otstavku-nesmotrya-na-prizyvayushhuyu-k-etomu-petitsiyu
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21.09.2020 20:45 Ответить
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 3818
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21.09.2020 21:36 Ответить
газом дівку обдало - та й в дупло
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21.09.2020 21:57 Ответить
Антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві нардепа Юрченка з можливістю внесення 3 млн застави - Цензор.НЕТ 693
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21.09.2020 22:31 Ответить
вершина айсберга Зелених бариг попала під сонце... цікаво, як і хто внесе заставу.
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21.09.2020 23:45 Ответить
СМОТРЯ НА ЕГО РОЖУ Я ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ РАНЬШЕ ГОЛОВЫ РУБИЛИ !)
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21.09.2020 23:48 Ответить
взял 10 отдал 3,спорт лото
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22.09.2020 00:02 Ответить
дурний юрч хотів вкрасти якісь нещасні 100 тис. доларів (чи скільки там?) і тепер буде сидіти, а ВКРАВ БИ МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ (як Ахмет, Калломойша чи Порош), то все би зійшло з рук! ГАРАНТОВАНО!!!
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22.09.2020 04:17 Ответить
Та не буде він сидіти як і той хенерал Назаров! Чергова судова "вистава".
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22.09.2020 06:47 Ответить
ну у него и харя противная, как такое можно было вообще выбрать??? ещё один недомерок с бараньим весом... у одного мама любит скорость, у другого мама любит конверты, у третьего брат портфелями торгует.. ну а "какая разница"?
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22.09.2020 09:18 Ответить
Там все такие как это дерьмо,,,, слуги млять,,нелюди
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22.09.2020 15:38 Ответить
 
 