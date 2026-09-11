Экс-"слугу народа" Юрченко приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взяточничество

Высший антикоррупционный суд признал народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Юрченко виновным во взяточничестве и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Дело рассматривалось с 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Приговор суда

Юрченко признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, запрету занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискации части имущества.

Наказание экс-депутат получил по статье о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом (ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Фото: Александр Юрченко в зале суда / hromadske

Также его признали виновным в злоупотреблении влиянием (ст. 369-2 УК Украины) - за это назначили еще 4 года лишения свободы. Но по этой статье его освободили от ответственности в связи с истечением срока давности.

По версии обвинения, Юрченко завуалированно просил передать через своего помощника 10 тысяч долларов "прибамбасов" для себя и еще 200 тысяч долларов - для членов комитета. Это дело рассматривалось в ВАКС еще с 2021 года. В 2024 году из-за замены судьи рассмотрение пришлось начинать сначала, а этим летом существовал риск, что это повторится. Но коллегия ВАКС успела завершить рассмотрение и вынести приговор.

На дело депутата тогда отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он говорил, что "каждый чиновник, министр и депутат должен крупными буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь".

"Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня генеральный прокурор предъявила ему подозрение, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", - говорил Зеленский.

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Юрченко стал уже третьим действующим народным депутатом, которому ВАКС назначил реальный срок лишения свободы. Приговор Юрченко еще может быть обжалован в апелляции.

ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ЮРЧЕНКО

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