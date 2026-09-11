Экс-"слугу народа" Юрченко приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества за взяточничество
Высший антикоррупционный суд признал народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Юрченко виновным во взяточничестве и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Дело рассматривалось с 2020 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Приговор суда
Юрченко признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, запрету занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискации части имущества.
Наказание экс-депутат получил по статье о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом (ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Также его признали виновным в злоупотреблении влиянием (ст. 369-2 УК Украины) - за это назначили еще 4 года лишения свободы. Но по этой статье его освободили от ответственности в связи с истечением срока давности.
По версии обвинения, Юрченко завуалированно просил передать через своего помощника 10 тысяч долларов "прибамбасов" для себя и еще 200 тысяч долларов - для членов комитета. Это дело рассматривалось в ВАКС еще с 2021 года. В 2024 году из-за замены судьи рассмотрение пришлось начинать сначала, а этим летом существовал риск, что это повторится. Но коллегия ВАКС успела завершить рассмотрение и вынести приговор.
На дело депутата тогда отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он говорил, что "каждый чиновник, министр и депутат должен крупными буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь".
"Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня генеральный прокурор предъявила ему подозрение, он его получил и обязательно сядет в тюрьму", - говорил Зеленский.
Юрченко стал уже третьим действующим народным депутатом, которому ВАКС назначил реальный срок лишения свободы. Приговор Юрченко еще может быть обжалован в апелляции.
ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ЮРЧЕНКО
- Напомним, в сентябре 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию о том, что НАБУ якобы уличило в получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "Слуги народа" народный депутат Гео Лерос.
- 15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых народный депутат "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения поправок в законопроект в обмен на "помощь экологии" и "плюшки".
- Также 15 сентября помощнику народного депутата Юрченко было сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
- Антикоррупционный суд отправил помощника народного депутата Юрченко Фищенко, который попался на взятке, под арест с альтернативой в виде залога в размере 1,5 млн грн.
- Кроме того, 17 сентября Юрченко вышел из фракции.
- Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили уведомление о подозрении. Прокуроры будут просить суд поместить его в СИЗО с альтернативой залога в размере 6,5 млн грн.
- 21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого в взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 3 млн грн.
- 25 сентября 2020 года стало известно, что за народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллионов гривен.
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