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Новости Борьба с коррупцией
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Арахамия (984) Слуга народа (2620) Юрченко Александр (101)

Юрченко вышел из фракции "Слуги народа", - Арахамия. ВИДЕО

Подозреваемый во взяточничестве нардеп "Слуги народа" Александр Юрченко вышел из фракции.

Об этом сообщил журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео 112

"В политическом процессе мы точку поставили. Он вышел из фракции. Заявление есть, я зарегистрировал обращение в Разумкова вчера утром", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
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Топ комментарии
+4
"Слуга народу" - це банда кишенькових злодіїв, не більше і не менше. Гляньте лише на Арахамію, як у нього очі бігають...
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17.09.2020 11:38
+3
Арахамия, ваши новости под рубрикой "В мире животных" порохоботам неинтересны.
Нам дела нет до пауков в банке ваших внутривидовых разборок.
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17.09.2020 11:33
+2
Ну из фракции вышел и что дальше - корочка осталась при нем, голосовать может и что ему ещё нужно? Вслед за этим должно быть удаление из депутатов, но....теперь начинаются долгоиграющие разбирательства, которые в итоге могут закончиться пшиком и всё вернется на круги своя. Свои своих не сдают потому, что все эти взятки и откаты - дело коллективное и работает также на общую казну фракции, а тут впереди местные выборы!!! Никто безконтрольно нагружать только свой карман не разрешит. Поэтому и безответственность становится защищенной.
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17.09.2020 11:32
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депутатскую корочку сдай и ПНХ!
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17.09.2020 11:23 Ответить
вышел или вынесли.... мне до снагы второе.....
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17.09.2020 11:32 Ответить
Не. Вышел - лучше - если вышел сам и не мажоритарщик - фракция имеет право лишить его мандата.
Если исключили - не могут лишить мандата.
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17.09.2020 12:13 Ответить
Нет, не должен он ничего сдавать! Пусть будет как с Леросом. Останется народником, но у зебила будет на 1 голос меньше!!!
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17.09.2020 11:35 Ответить
Голосуватиме він все рівно так як Єрмак накаже.
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17.09.2020 12:02 Ответить
Почалось нарешті, перший вже пішов.
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17.09.2020 11:32 Ответить
напишеш цю саму фразу через тиждень?
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17.09.2020 15:04 Ответить
Ну из фракции вышел и что дальше - корочка осталась при нем, голосовать может и что ему ещё нужно? Вслед за этим должно быть удаление из депутатов, но....теперь начинаются долгоиграющие разбирательства, которые в итоге могут закончиться пшиком и всё вернется на круги своя. Свои своих не сдают потому, что все эти взятки и откаты - дело коллективное и работает также на общую казну фракции, а тут впереди местные выборы!!! Никто безконтрольно нагружать только свой карман не разрешит. Поэтому и безответственность становится защищенной.
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17.09.2020 11:32 Ответить
Арахамия, ваши новости под рубрикой "В мире животных" порохоботам неинтересны.
Нам дела нет до пауков в банке ваших внутривидовых разборок.
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17.09.2020 11:33 Ответить
Не вышел, а "попросили" выйти!
Слуги олигархов и так обгадились по самое некуда!
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17.09.2020 11:33 Ответить
Так скоро у слуг зебилов вообще штыков не останется, одни сосны корабельные да и только, не будет монобольшинства, будет мономеньшинство, как же зебло будет законы продвигать? Ждет вислюка ОПЗЖДЕЦ кароче
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17.09.2020 11:33 Ответить
Минус Лерос.
Минус Юрченко.
Минус дубинский с кодлой продвигающие интересы бабушки Бени
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17.09.2020 11:34 Ответить
и всьо, будут как пес размером
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17.09.2020 12:32 Ответить
Юзік за десятьох пахнути буде.
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17.09.2020 13:33 Ответить
"Слуга народу" - це банда кишенькових злодіїв, не більше і не менше. Гляньте лише на Арахамію, як у нього очі бігають...
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17.09.2020 11:38 Ответить
Арахамия похож на человека злоупотребляющего алкоголем...
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17.09.2020 11:39 Ответить
Сопьется Агрохимия до конца каденции.
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17.09.2020 12:07 Ответить
Он вышел, а должен быть выгнан!
Слуги своего не обидят. Служение народу продолжается!
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17.09.2020 11:40 Ответить
Бурлять гівна в сортирі типу СН.
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17.09.2020 11:43 Ответить
Агрохимия - Он не наш, нашим не был и во фракции СН не состоял!. И вообще-то, его в Раду Порошенко протянул!
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17.09.2020 11:46 Ответить
А как насчет снять депутатскую недоторканнисть? без этого невозможно посадить гниду! зебилы опять цирк устроили
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17.09.2020 11:48 Ответить
Вже зняли з усіх, нє?
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17.09.2020 11:58 Ответить
та еще петя зняв
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17.09.2020 12:31 Ответить
Вийшов, тай вийшов. Юрченко - мажоритарник, тому залишається депутатом
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17.09.2020 11:49 Ответить
за коррупцию должна быть уголока как особо тяжкое преступление, 15 лет с конфискацией. А если в особо крупных размерах - то пожизненное.
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17.09.2020 12:40 Ответить
чьордпабери! не успели единогласно исключить подонка на заседании фракции, шустрый оказался, сам вышел
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17.09.2020 11:57 Ответить
Та там усі хапуги, просто цей попався.
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17.09.2020 12:00 Ответить
Юрченко вышел из фракции "Слуги народа"

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Спрятали голову в песок, но задница-то торчит.
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17.09.2020 12:15 Ответить
што значит "вышел", а по статье слабо?? какие-то вы полубеременные, и прокурор ваша и вы....
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17.09.2020 12:27 Ответить
ЗА коррупцию должна быть уголока а не увольнение с возможность сохранить корочку.
По факту отмена неприкосновенности - филькина грамота и фиксция.
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17.09.2020 12:39 Ответить
Прахофіли нігадуют..
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17.09.2020 12:56 Ответить
начинает напоминать единую рассию. то же пока пу не скажет шо делать, как переварить то и сидят язык в попу
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17.09.2020 13:32 Ответить
куди вийшов? за чим?
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17.09.2020 15:03 Ответить
 
 