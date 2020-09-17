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Арахамія (1097) Слуга народу (2800) Юрченко Олександр (109)

Юрченко вийшов із фракції, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Підозрюваний у хабарництві нардеп "Слуги народу" Олександр Юрченко вийшов із фракції.

Про це повідомив журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео 112

"У політичному процесі ми крапку поставили. Він вийшов із фракції. Заява є, я зареєстрував звернення до Разумкова вчора вранці", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

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Топ коментарі
+4
"Слуга народу" - це банда кишенькових злодіїв, не більше і не менше. Гляньте лише на Арахамію, як у нього очі бігають...
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17.09.2020 11:38
+3
Арахамия, ваши новости под рубрикой "В мире животных" порохоботам неинтересны.
Нам дела нет до пауков в банке ваших внутривидовых разборок.
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17.09.2020 11:33
+2
Ну из фракции вышел и что дальше - корочка осталась при нем, голосовать может и что ему ещё нужно? Вслед за этим должно быть удаление из депутатов, но....теперь начинаются долгоиграющие разбирательства, которые в итоге могут закончиться пшиком и всё вернется на круги своя. Свои своих не сдают потому, что все эти взятки и откаты - дело коллективное и работает также на общую казну фракции, а тут впереди местные выборы!!! Никто безконтрольно нагружать только свой карман не разрешит. Поэтому и безответственность становится защищенной.
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17.09.2020 11:32
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депутатскую корочку сдай и ПНХ!
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17.09.2020 11:23 Відповісти
вышел или вынесли.... мне до снагы второе.....
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17.09.2020 11:32 Відповісти
Не. Вышел - лучше - если вышел сам и не мажоритарщик - фракция имеет право лишить его мандата.
Если исключили - не могут лишить мандата.
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17.09.2020 12:13 Відповісти
Нет, не должен он ничего сдавать! Пусть будет как с Леросом. Останется народником, но у зебила будет на 1 голос меньше!!!
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17.09.2020 11:35 Відповісти
Голосуватиме він все рівно так як Єрмак накаже.
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17.09.2020 12:02 Відповісти
Почалось нарешті, перший вже пішов.
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17.09.2020 11:32 Відповісти
напишеш цю саму фразу через тиждень?
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17.09.2020 15:04 Відповісти
Ну из фракции вышел и что дальше - корочка осталась при нем, голосовать может и что ему ещё нужно? Вслед за этим должно быть удаление из депутатов, но....теперь начинаются долгоиграющие разбирательства, которые в итоге могут закончиться пшиком и всё вернется на круги своя. Свои своих не сдают потому, что все эти взятки и откаты - дело коллективное и работает также на общую казну фракции, а тут впереди местные выборы!!! Никто безконтрольно нагружать только свой карман не разрешит. Поэтому и безответственность становится защищенной.
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17.09.2020 11:32 Відповісти
Арахамия, ваши новости под рубрикой "В мире животных" порохоботам неинтересны.
Нам дела нет до пауков в банке ваших внутривидовых разборок.
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17.09.2020 11:33 Відповісти
Не вышел, а "попросили" выйти!
Слуги олигархов и так обгадились по самое некуда!
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17.09.2020 11:33 Відповісти
Так скоро у слуг зебилов вообще штыков не останется, одни сосны корабельные да и только, не будет монобольшинства, будет мономеньшинство, как же зебло будет законы продвигать? Ждет вислюка ОПЗЖДЕЦ кароче
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17.09.2020 11:33 Відповісти
Минус Лерос.
Минус Юрченко.
Минус дубинский с кодлой продвигающие интересы бабушки Бени
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17.09.2020 11:34 Відповісти
и всьо, будут как пес размером
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17.09.2020 12:32 Відповісти
Юзік за десятьох пахнути буде.
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17.09.2020 13:33 Відповісти
"Слуга народу" - це банда кишенькових злодіїв, не більше і не менше. Гляньте лише на Арахамію, як у нього очі бігають...
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17.09.2020 11:38 Відповісти
Арахамия похож на человека злоупотребляющего алкоголем...
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17.09.2020 11:39 Відповісти
Сопьется Агрохимия до конца каденции.
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17.09.2020 12:07 Відповісти
Он вышел, а должен быть выгнан!
Слуги своего не обидят. Служение народу продолжается!
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17.09.2020 11:40 Відповісти
Бурлять гівна в сортирі типу СН.
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17.09.2020 11:43 Відповісти
Агрохимия - Он не наш, нашим не был и во фракции СН не состоял!. И вообще-то, его в Раду Порошенко протянул!
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17.09.2020 11:46 Відповісти
А как насчет снять депутатскую недоторканнисть? без этого невозможно посадить гниду! зебилы опять цирк устроили
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17.09.2020 11:48 Відповісти
Вже зняли з усіх, нє?
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17.09.2020 11:58 Відповісти
та еще петя зняв
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17.09.2020 12:31 Відповісти
Вийшов, тай вийшов. Юрченко - мажоритарник, тому залишається депутатом
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17.09.2020 11:49 Відповісти
за коррупцию должна быть уголока как особо тяжкое преступление, 15 лет с конфискацией. А если в особо крупных размерах - то пожизненное.
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17.09.2020 12:40 Відповісти
чьордпабери! не успели единогласно исключить подонка на заседании фракции, шустрый оказался, сам вышел
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17.09.2020 11:57 Відповісти
Та там усі хапуги, просто цей попався.
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17.09.2020 12:00 Відповісти
Юрченко вышел из фракции "Слуги народа"

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Спрятали голову в песок, но задница-то торчит.
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17.09.2020 12:15 Відповісти
што значит "вышел", а по статье слабо?? какие-то вы полубеременные, и прокурор ваша и вы....
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17.09.2020 12:27 Відповісти
ЗА коррупцию должна быть уголока а не увольнение с возможность сохранить корочку.
По факту отмена неприкосновенности - филькина грамота и фиксция.
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17.09.2020 12:39 Відповісти
Прахофіли нігадуют..
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17.09.2020 12:56 Відповісти
начинает напоминать единую рассию. то же пока пу не скажет шо делать, как переварить то и сидят язык в попу
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17.09.2020 13:32 Відповісти
куди вийшов? за чим?
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17.09.2020 15:03 Відповісти
 
 