Взятка имеет последствия: ГБР начинает масштабную антикоррупционную кампанию. ВИДЕО

Государственное бюро расследований при поддержке Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) запускает масштабную информационную кампанию "Взятка имеет последствия".

Об этом сообщается на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

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Цель кампании

Как отмечается, главная цель кампании — разрушить ложное представление о взяточничестве как о простом, удобном или безопасном способе решения вопросов и перенести внимание с мнимой личной выгоды на истинную цену коррупционного решения.

Речь идет прежде всего об осознании реальных последствий — взятка никогда не является частным делом двух людей и не исчезает бесследно.

"Каждое незаконное действие оставляет след, который непременно приведет к обоим его участникам — как к тому, кто получает неправомерную выгоду, так и к тому, кто ее предлагает, обещает или предоставляет. В предусмотренных законом случаях такие действия влекут за собой уголовную ответственность в соответствии со статьями 368 и 369 Уголовного кодекса Украины", — подчеркивают в ГБР.

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Неотвратимость наказания

Обеспечение неотвратимости наказания является приоритетным направлением системной работы ГБР. Бюро противодействует взяточничеству, незаконному обогащению, хищению государственного имущества, злоупотреблениям служебным положением и другим коррупционным преступлениям среди должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, судей и военнослужащих в пределах определенной законом подсудности.

Также отмечается, что особую важность эта работа приобретает в условиях войны, когда коррупция означает не только потерю государственных средств, но и угрозу безопасности и обороноспособности страны. Государственные ресурсы должны работать на оборону и граждан, а не становиться источником личного обогащения или использоваться вопреки общественным интересам.

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В ГБР призвали граждан не становиться частью коррупционных схем: "Не давайте и не берите взяток, а если вам известно о фактах каких-либо коррупционных правонарушений — сообщайте об этом Бюро".