Бывшего судью с Одесщины Доброва приговорили к 7 годам за получение 50 тыс. грн взятки
Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего и.о. председателя Коминтерновского районного суда Одесской области к 7 годам лишения свободы. Судью признали виновным в получении взятки в размере почти 50 000 грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем судье Павле Доброве.
Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали дела
Установлено, что за эти средства судья обещал содействовать принятию решения об обеспечении иска в гражданском деле в пользу гражданина, а также Добров должен был обеспечить исполнение ранее принятого решения об истребовании доказательств.
Приговор суда
Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды.
Помимо семи лет лишения свободы, суд назначил ему конфискацию всего принадлежащего имущества и запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.
Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.
- Отметим, что Доброва задержали в 2023 году.
- В 2024 году САП направила его дело в суд.
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