Бывшего судью с Одесщины Доброва приговорили к 7 годам за получение 50 тыс. грн взятки

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего и.о. председателя Коминтерновского районного суда Одесской области к 7 годам лишения свободы. Судью признали виновным в получении взятки в размере почти 50 000 грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем судье Павле Доброве.

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали дела

Установлено, что за эти средства судья обещал содействовать принятию решения об обеспечении иска в гражданском деле в пользу гражданина, а также Добров должен был обеспечить исполнение ранее принятого решения об истребовании доказательств.

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Приговор суда

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Помимо семи лет лишения свободы, суд назначил ему конфискацию всего принадлежащего имущества и запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

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