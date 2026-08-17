Екссуддю з Одещини Доброва засудили до 7 років за отримання 50 тис. грн хабаря

Вищий антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі колишнього в.о. голови Комінтернівського районного суду Одеської області. Суддю визнали винним в отриманні майже 50 000 грн хабаря. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього суддю Павла Доброва.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі справи

Встановлено, що за ці кошти суддя обіцяв посприяти ухваленню рішення про забезпечення позову у цивільній справі на користь громадянина, а також Добров мав забезпечити виконання раніше ухваленого рішення про витребування доказів.

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Вирок суду

Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Окрім семи років ув'язнення, суд призначив йому конфіскацію всього належного майна та заборонив обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування упродовж трьох років.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

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