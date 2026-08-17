Екссуддю з Одещини Доброва засудили до 7 років за отримання 50 тис. грн хабаря
Вищий антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі колишнього в.о. голови Комінтернівського районного суду Одеської області. Суддю визнали винним в отриманні майже 50 000 грн хабаря. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього суддю Павла Доброва.
Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі справи
Встановлено, що за ці кошти суддя обіцяв посприяти ухваленню рішення про забезпечення позову у цивільній справі на користь громадянина, а також Добров мав забезпечити виконання раніше ухваленого рішення про витребування доказів.
Вирок суду
Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Окрім семи років ув'язнення, суд призначив йому конфіскацію всього належного майна та заборонив обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування упродовж трьох років.
Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
- Зазначимо, що Доброва затримали у 2023 році.
- У 2024 році САП скерувала його справу до суду.
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