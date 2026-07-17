Колишній суддя Коломийського райсуду отримав 5 років за хабар у $1200, - САП

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Коломийського районного суду Івано-Франківської області в одержанні неправомірної вигоди за закриття справи про керування автомобілем у стані сп'яніння.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Закриття справи про керування авто у стані сп'яніння

17 липня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому судді Коломийського районного суду Івано-Франківської області. Його викрили на одержанні неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття адміністративного провадження щодо керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Також читайте: ​​Одержання хабаря від волонтера: ексголові Тернопільської облради Головку залишили вирок у 9 років без змін

Деталі справи:

У липні 2022 року на розгляд судді надійшов адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння) стосовно громадянина, притягнутого до відповідальності.



Під час розгляду цієї справи суддя, за пособництва адвоката, одержав від громадянина 1200 доларів США неправомірної вигоди за непритягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП.

Також читайте: $100 тис. хабаря і схема відкатів: завершено розслідування щодо екскерівників прокуратури Івано-Франківщини, - НАБУ

Кваліфікація:

Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України;

Вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацією 1/2 частини майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Також читайте: Екссуддю Київського апеляційного адмінсуду засудили до 7 років за хабар у $5 тис.