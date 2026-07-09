Екссуддю Київського апеляційного адмінсуду засудили до 7 років за хабар у $5 тис.

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Київського апеляційного адміністративного суду в одержанні неправомірної вигоди. За вироком суду він отримав 7 років позбавлення волі, конфіскацію майна та трирічну заборону обіймати посади в органах державної влади.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Взяв хабар за винесення рішення

09 липня 026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому судді Київського апеляційного адміністративного суду. Його викрили на одержанні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за винесення судового рішення апеляційної інстанції у справі за позовом та в інтересах субʼєкта підприємницької діяльності.



Кошти були вилучені в ході особистого обшуку судді, а також під час обшуку службового кабінету у приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду.

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Вирок - 7 років ув'язнення

Вироком суду обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.



Колишньому судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.



Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

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