Екссуддю Київського апеляційного адмінсуду засудили до 7 років за хабар у $5 тис.
Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього суддю Київського апеляційного адміністративного суду в одержанні неправомірної вигоди. За вироком суду він отримав 7 років позбавлення волі, конфіскацію майна та трирічну заборону обіймати посади в органах державної влади.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Взяв хабар за винесення рішення
09 липня 026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому судді Київського апеляційного адміністративного суду. Його викрили на одержанні 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за винесення судового рішення апеляційної інстанції у справі за позовом та в інтересах субʼєкта підприємницької діяльності.
Кошти були вилучені в ході особистого обшуку судді, а також під час обшуку службового кабінету у приміщенні Київського апеляційного адміністративного суду.
Вирок - 7 років ув'язнення
Вироком суду обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Колишньому судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
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