Бывшего судью Киевского апелляционного административного суда приговорили к 7 годам за взятку в размере $5 тыс.

Высший антикоррупционный суд признал бывшего судью Киевского апелляционного административного суда виновным в получении неправомерной выгоды. Согласно приговору суда, ему назначено 7 лет лишения свободы, конфискация имущества и трехлетний запрет на занятие должностей в органах государственной власти.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Взял взятку за вынесение решения

9 июля 026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему судье Киевского апелляционного административного суда. Его уличили в получении 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за вынесение судебного решения апелляционной инстанции по делу по иску и в интересах субъекта предпринимательской деятельности.



Средства были изъяты в ходе личного обыска судьи, а также во время обыска служебного кабинета в помещении Киевского апелляционного административного суда.

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Приговор — 7 лет лишения свободы

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.



Бывшему судье назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.



Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

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