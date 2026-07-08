Получение взятки от волонтера: бывшему председателю Тернопольского облсовета Головку оставили приговор в 9 лет без изменений
Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений наказание бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головку.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, его уличили в июне 2023 года в просьбе предоставить и получении более 600 тыс. грн неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. Эти средства чиновник вымогал за согласование и включение в перечень объектов, требующих финансирования за счет бюджетных средств, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения, а также за последующее подписание актов выполненных работ коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.
Приговором ВАКС от 18 июня 2025 года Головка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу защиты и исключила из обвинения часть, касающуюся ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение 20 патронов).
В остальной части приговор ВАКС оставлен без изменений.
Окончательный приговор
Таким образом, Головка окончательно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.
Отмечается, что постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.
Во исполнение приговора ВАКС и постановления АП ВАКС обвиняемый был взят под стражу в зале суда.
Дело Головки
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-председатель Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на сумму 2 млн грн.
- Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которых уличили в просьбе о предоставлении и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия этих лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
- 28 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко был освобожден под залог в размере 805 тыс. грн.
- 3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к исполнению своих служебных обязанностей после задержания и освобождения под залог.
- 1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии вновь проголосовали за отстранение Михаила Головко от должности.
- 18 июня 2025 года Головко был приговорен к 9 годам тюрьмы.
- 22 октября ВАКС признал Головко виновным в недостоверном декларировании. Назначен штраф в размере 68 тыс. грн и год запрета на занятие должностей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль