​​Получение взятки от волонтера: бывшему председателю Тернопольского облсовета Головку оставили приговор в 9 лет без изменений

Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений наказание бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головку.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, его уличили в июне 2023 года в просьбе предоставить и получении более 600 тыс. грн неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера. Эти средства чиновник вымогал за согласование и включение в перечень объектов, требующих финансирования за счет бюджетных средств, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения, а также за последующее подписание актов выполненных работ коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.



Приговором ВАКС от 18 июня 2025 года Головка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 УК Украины.



Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу защиты и исключила из обвинения часть, касающуюся ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение 20 патронов).

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В остальной части приговор ВАКС оставлен без изменений.

Окончательный приговор

Таким образом, Головка окончательно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.



Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.



Отмечается, что постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

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Во исполнение приговора ВАКС и постановления АП ВАКС обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Дело Головки