​​Одержання хабаря від волонтера: ексголові Тернопільської облради Головку залишили вирок у 9 років без змін

Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін покарання колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, його викрили у червні 2023 року на проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.



Вироком ВАКС від 18 червня 2025 року Головка визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України.



Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу захисту та виключила з обвинувачення частину щодо ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання 20 патронів).

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В іншій частині вирок ВАКС залишено без змін.

Остаточний вирок

Таким чином, Головка остаточно визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України.



Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.



Зазначається, що ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

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На виконання вироку ВАКС та ухвали АП ВАКС обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Справа Головка