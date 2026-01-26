Апеляція ВАКС скасувала 68 тис. грн штрафу ексочільнику Тернопільської облради Головку

Апеляція Вищого антикорупційного суду скасувала вирок, яким було передбачено 68 тис. грн штрафу ексголові Тернопільської облради Михайлу Головку.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Так, 22 жовтня ВАКС визнав Головка винним у недостовірному декларуванні та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком на один рік.

Читайте: САП наполягає на арешті голови Тернопільської облради Головка

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченого у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення. У задоволенні апеляційної скарги в іншій частині відмовлено.



Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зауважили в АП ВАКС, вирок ВАКС від 18.06.2025, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винним у вчиненні ряду інших кримінальних правопорушень, ще перебуває на стадії апеляційного перегляду.

Також читайте: Підозрюваного у хабарництві Головка, який через суд поновився на посаді голови Тернопільської облради, знову звільнили

Справа Головка

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ексголова Тернопільської облради Головко підозрюється у недекларуванні майна на 2 млн грн.

Нагадуємо, що 26 червня 2024 року САП повідомила про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабаря від підприємця. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

3 липня Цензор.НЕТ повідомляв, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.

повернувся 1 серпня депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.

18 червня 2025 року Головка засудили до 9 років тюрми.

22 жовтня ВАКС визнав Головка винним у недостовірному декларуванні. Призначено штраф 68 тис. грн і рік заборони на посади .

Також читайте: За ексголову Тернопільської облради Головка внесли 15 млн грн застави