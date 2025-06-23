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За ексголову Тернопільської облради Головка внесли 15 млн грн застави

головко

За колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка внесли 15 млн грн застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"За колишнього голову Тернопільської обласної ради сьогодні, 23 червня, внесли заставу розміром 15 млн грн", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар від волонтера: ВАКС засудив ексголову Тернопільської облради Головка до 9 років ув’язнення

Справа Михайла Головка

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ексголова Тернопільської облради Головко підозрюється у недекларуванні майна на 2 млн грн.

Нагадуємо, що 26 червня 2024 року САП повідомила про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабаря від підприємця. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

3 липня Цензор.НЕТ повідомляв, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.

1 серпня депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.

18 червня колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого викрили на хабарі у понад 600 тис. грн від бізнесмена-волонтера, засудили до 9 років позбавлення волі.

Автор: 

застава (687) Головко Михайло (21)


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Топ коментарі
+12
Хто ж такий покровитель мародера?
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23.06.2025 20:11 Відповісти
+7
15 млн.))) а середня зарплата в Україні 23 тис. 639 місяців . 53 років.) а пенсія. Так 500 років.
В наше время, Серёжа, можно украсть https://socratify.net/quotes/banditskii-peterburg-2-advokat/166559# велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. ( в оригіналі і актуально).
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23.06.2025 20:12 Відповісти
+3
Кто внес, почему и "чистые" ли эти бабки????,,,,Почему в Украине эта информация всегда умалчивается? Не исключено, что наказуемый находит способ заплатить этот залог своими же бабками. А "добродетель" покрывающий такие не свои залоги может оказаться участником этого раскручиваемого правоохренителями дела.
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23.06.2025 20:55 Відповісти
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Хто ж такий покровитель мародера?
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23.06.2025 20:11 Відповісти
15 млн.))) а середня зарплата в Україні 23 тис. 639 місяців . 53 років.) а пенсія. Так 500 років.
В наше время, Серёжа, можно украсть https://socratify.net/quotes/banditskii-peterburg-2-advokat/166559# велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. ( в оригіналі і актуально).
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23.06.2025 20:12 Відповісти
Він вже бежіть до кордону
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23.06.2025 20:24 Відповісти
ЄРМАК ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ усіх місцевих виборчих органів - стільки коштує таємниця про брата брата Єрмака у цього чувака за 15 млн !
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23.06.2025 20:29 Відповісти
внесли з общака..
буде треба, ще внесуть..
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23.06.2025 20:42 Відповісти
Точно не мій батько,бо він родом з Тернопільщини і пенсія десь 5 тисяч)
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23.06.2025 20:45 Відповісти
Головко від буя...
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23.06.2025 20:50 Відповісти
Застава в сумі декількох днів 'роботи" контрабанди цигарок...А скільки усього іншого кришував той ексзіцголова?? Отож всі ці підозри та затримання - великий ПУК для населення...Тепер у Монако...кордон поряд...влада організує 'вікно"...все по плану. Крапка.
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23.06.2025 20:52 Відповісти
Кто внес, почему и "чистые" ли эти бабки????,,,,Почему в Украине эта информация всегда умалчивается? Не исключено, что наказуемый находит способ заплатить этот залог своими же бабками. А "добродетель" покрывающий такие не свои залоги может оказаться участником этого раскручиваемого правоохренителями дела.
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23.06.2025 20:55 Відповісти
А вам дуракам пенсія 3000 гривень!!!!!
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23.06.2025 21:53 Відповісти
В Міська Головки тепер надважкий вибір: Румунія або Молдова😂
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24.06.2025 00:05 Відповісти
Яка гидотна зелена пика
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24.06.2025 00:52 Відповісти
Це застава щоби вирок не виконувати?
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24.06.2025 03:55 Відповісти
 
 