За ексголову Тернопільської облради Головка внесли 15 млн грн застави

За колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка внесли 15 млн грн застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

"За колишнього голову Тернопільської обласної ради сьогодні, 23 червня, внесли заставу розміром 15 млн грн", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хабар від волонтера: ВАКС засудив ексголову Тернопільської облради Головка до 9 років ув’язнення

Справа Михайла Головка

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ексголова Тернопільської облради Головко підозрюється у недекларуванні майна на 2 млн грн.

Нагадуємо, що 26 червня 2024 року САП повідомила про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабаря від підприємця. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

3 липня Цензор.НЕТ повідомляв, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.

1 серпня депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.

18 червня колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого викрили на хабарі у понад 600 тис. грн від бізнесмена-волонтера, засудили до 9 років позбавлення волі.