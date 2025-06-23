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За экс-главу Тернопольского облсовета Головко внесли 15 млн грн залога

головко

За бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко внесли 15 млн грн залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"За бывшего главу Тернопольского областного совета сегодня, 23 июня, внесли залог в размере 15 млн грн", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взятка от волонтера: ВАКС приговорил экс-главу Тернопольского облсовета Головко к 9 годам заключения

Дело Михаила Головко

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-глава Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн.

Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении главе Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности.

18 июня бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого разоблачили на взятке в более 600 тыс. грн от бизнесмена-волонтера, приговорили к 9 годам лишения свободы.

Автор: 

залог (520) Головко Михаил (9)


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Топ комментарии
+12
Хто ж такий покровитель мародера?
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23.06.2025 20:11 Ответить
+7
15 млн.))) а середня зарплата в Україні 23 тис. 639 місяців . 53 років.) а пенсія. Так 500 років.
В наше время, Серёжа, можно украсть https://socratify.net/quotes/banditskii-peterburg-2-advokat/166559# велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. ( в оригіналі і актуально).
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23.06.2025 20:12 Ответить
+3
Кто внес, почему и "чистые" ли эти бабки????,,,,Почему в Украине эта информация всегда умалчивается? Не исключено, что наказуемый находит способ заплатить этот залог своими же бабками. А "добродетель" покрывающий такие не свои залоги может оказаться участником этого раскручиваемого правоохренителями дела.
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23.06.2025 20:55 Ответить
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Хто ж такий покровитель мародера?
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23.06.2025 20:11 Ответить
15 млн.))) а середня зарплата в Україні 23 тис. 639 місяців . 53 років.) а пенсія. Так 500 років.
В наше время, Серёжа, можно украсть https://socratify.net/quotes/banditskii-peterburg-2-advokat/166559# велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. ( в оригіналі і актуально).
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23.06.2025 20:12 Ответить
Він вже бежіть до кордону
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23.06.2025 20:24 Ответить
ЄРМАК ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ усіх місцевих виборчих органів - стільки коштує таємниця про брата брата Єрмака у цього чувака за 15 млн !
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23.06.2025 20:29 Ответить
внесли з общака..
буде треба, ще внесуть..
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23.06.2025 20:42 Ответить
Точно не мій батько,бо він родом з Тернопільщини і пенсія десь 5 тисяч)
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23.06.2025 20:45 Ответить
Головко від буя...
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23.06.2025 20:50 Ответить
Застава в сумі декількох днів 'роботи" контрабанди цигарок...А скільки усього іншого кришував той ексзіцголова?? Отож всі ці підозри та затримання - великий ПУК для населення...Тепер у Монако...кордон поряд...влада організує 'вікно"...все по плану. Крапка.
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23.06.2025 20:52 Ответить
Кто внес, почему и "чистые" ли эти бабки????,,,,Почему в Украине эта информация всегда умалчивается? Не исключено, что наказуемый находит способ заплатить этот залог своими же бабками. А "добродетель" покрывающий такие не свои залоги может оказаться участником этого раскручиваемого правоохренителями дела.
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23.06.2025 20:55 Ответить
А вам дуракам пенсія 3000 гривень!!!!!
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23.06.2025 21:53 Ответить
В Міська Головки тепер надважкий вибір: Румунія або Молдова😂
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24.06.2025 00:05 Ответить
Яка гидотна зелена пика
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24.06.2025 00:52 Ответить
Це застава щоби вирок не виконувати?
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24.06.2025 03:55 Ответить
 
 