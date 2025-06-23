За экс-главу Тернопольского облсовета Головко внесли 15 млн грн залога
За бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко внесли 15 млн грн залога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
"За бывшего главу Тернопольского областного совета сегодня, 23 июня, внесли залог в размере 15 млн грн", - сказала она.
Дело Михаила Головко
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-глава Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн.
Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении главе Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.
3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.
1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности.
18 июня бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого разоблачили на взятке в более 600 тыс. грн от бизнесмена-волонтера, приговорили к 9 годам лишения свободы.
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В наше время, Серёжа, можно украсть https://socratify.net/quotes/banditskii-peterburg-2-advokat/166559# велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. ( в оригіналі і актуально).
буде треба, ще внесуть..