За экс-главу Тернопольского облсовета Головко внесли 15 млн грн залога

За бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко внесли 15 млн грн залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"За бывшего главу Тернопольского областного совета сегодня, 23 июня, внесли залог в размере 15 млн грн", - сказала она.

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Дело Михаила Головко

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-глава Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн.

Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении главе Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности.

18 июня бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого разоблачили на взятке в более 600 тыс. грн от бизнесмена-волонтера, приговорили к 9 годам лишения свободы.