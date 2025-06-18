Экс-главу Тернопольского облсовета Головко, которого уличили во взяточничестве, приговорили к 9 годам тюрьмы, - САП
Бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого разоблачили на взятке в более 600 тыс. грн от бизнесмена-волонтера, приговорили к 9 годам лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
"Приговором суда бывший чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины, и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества", - говорится в сообщении.
ВАКС также применил к Головко меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей до вступления приговора в законную силу.
Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.
Дело Михаила Головко
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-глава Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн.
Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.
3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.
1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности.
Надала прихопили за причандали, там стільки на ньому, що й до Головка далеко, але затихло, далі собі гребе, бо ж ділиться.
А ти кажеш Свобода... Там таких у вишиванках майже всі.
P.S. Слова "кридит" в українській мові немає. Тому і "дискрИдитувати" нікого не можна.
Верховна Рада прийняла закон, який підвищила поріг недостовірного декларування для кримінальної відповідальності посадовців з 1,5 млн до 2,2 млн грн.
Прийнятим законом 13271-1 передбачено, що адміністративним правопорушенням є помилка чи брехня у декларації на суму від 454 200 до 2 271 000 грн.А все, що вище 2,27 млн грн - це поріг для настання кримінальної відповідальності.Отже, для посадовців збільшили суму, на яку вони можуть «помилитися».
Без підпису Найвеличнішого борцуна з корупцією Зе закон не вступить в дію.
Він же не підпише його, не дозволить грабувати країну?
Напевно навіть запише потужний гундосик, в якому зганьбить ненажерливих, тилових хапуг. 😏
Слуги-уроди зробили навпаки.
Серед авторів законопроєкту, яких понад 90 осіб - "слуги" Олександр Ткаченко (головний автор), Максим Бужанський, Юрій Камельчук, Павло Халімон, Ігор Фріс, Георгій Мазурашу, а також кілька представників екс ОПЗЖ, зокрема Григорій Мамка та Антоніна Славицька.Багато з них є фігурантами антикорупційних розслідувань правоохоронних органів або журналістів.
На Великдень, Різдво та день міста, завжди вітав громадян у вишиванці.
Хабарі брав лише в гривнях, бо патріот!
А вони йому 9 років впаяли🤭
Ну нічого...
Поміняє вишиванку на робу, почне співати шансон😂