Экс-главу Тернопольского облсовета Головко, которого уличили во взяточничестве, приговорили к 9 годам тюрьмы, - САП

Бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого разоблачили на взятке в более 600 тыс. грн от бизнесмена-волонтера, приговорили к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Приговором суда бывший чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины, и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества", - говорится в сообщении.

ВАКС также применил к Головко меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей до вступления приговора в законную силу.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Дело Михаила Головко

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-глава Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн.

Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности.

