Новости Дело Михаила Головко
Экс-главу Тернопольского облсовета Головко, которого уличили во взяточничестве, приговорили к 9 годам тюрьмы, - САП

Михаилу Головко вынесли приговор. Что решил ВАКС

Бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого разоблачили на взятке в более 600 тыс. грн от бизнесмена-волонтера, приговорили к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Приговором суда бывший чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины, и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества", - говорится в сообщении.

ВАКС также применил к Головко меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей до вступления приговора в законную силу.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Дело Михаила Головко

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-глава Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн.

Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко выпустили под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за увольнение Михаила Головко с должности.

+22
Головко дискридитував політичну партію "Свобода". Але що цікаво, для "Свободи", "ЄС" та інших проукраїнських політичних сил діє закон і на повну котушку, а для "слуг" і "ригів" - вони "тихо йдуть в ліс", або вільно виїзджають за кордон.
18.06.2025 09:32 Ответить
+14
Досить згадати запорізьких мародерів, котрі вагонами грабували гуманітарку, а потім реалізовували її через торгові мережі. Але винних, звісно, немає.
18.06.2025 09:37 Ответить
+8
А Надал? Не дискредитує? Але проблема Головка, що не вмів ділитись.
Надала прихопили за причандали, там стільки на ньому, що й до Головка далеко, але затихло, далі собі гребе, бо ж ділиться.
А ти кажеш Свобода... Там таких у вишиванках майже всі.
18.06.2025 09:37 Ответить
А без вишиванок ліпші?
18.06.2025 09:45 Ответить
Та ті хоч себе в груди не б`ють і патріотами не притворяються.
18.06.2025 09:52 Ответить
Еге ж, вони щирі-щирі. Коли між собою балакають:

Розікрали 6 млн грн на харчах для ЗСУ. Записи розмов | Цензор.НЕТ
18.06.2025 10:01 Ответить
Чи не цього хотіла Свобода, допомагаючи в 2019 Зеленському і Коломойському прийти до влади?

P.S. Слова "кридит" в українській мові немає. Тому і "дискрИдитувати" нікого не можна.
18.06.2025 09:42 Ответить
от коли апеляційний суд його посадить з конфіскацією, якщо на даний момент є, що конфісковувати, от тоді й напишете, про вирок. Тому, що це відома схема, коли після оскарження зовсім змінюється вирок суду і вже його не зміниш.
показать весь комментарий
При цій владі апеляційний суд може його виправдати і нагородити,а не конфісковувати накрадене.
показать весь комментарий
так було при усіх наших владах без виключення
18.06.2025 10:43 Ответить
Проукраїнським закон, москальській агентурі від ригоаналів і служок кремля по-понятіям...
показать весь комментарий
Потужна бурутьба з корупцією зеленського, стефанчука і всієї зелено-ригівської зграї.

Верховна Рада прийняла закон, який підвищила поріг недостовірного декларування для кримінальної відповідальності посадовців з 1,5 млн до 2,2 млн грн.

Прийнятим законом 13271-1 передбачено, що адміністративним правопорушенням є помилка чи брехня у декларації на суму від 454 200 до 2 271 000 грн.А все, що вище 2,27 млн грн - це поріг для настання кримінальної відповідальності.Отже, для посадовців збільшили суму, на яку вони можуть «помилитися».
18.06.2025 09:57 Ответить
прошу зачитати список депутатів, що голосували "проти"! що? серед "опозиції" немає таких? дивно)))))))
показать весь комментарий
Можеш сам оприлюднити результати голосування по фракціях.
Без підпису Найвеличнішого борцуна з корупцією Зе закон не вступить в дію.
Він же не підпише його, не дозволить грабувати країну?
Напевно навіть запише потужний гундосик, в якому зганьбить ненажерливих, тилових хапуг. 😏
18.06.2025 10:28 Ответить
у цьому питанні позиція влади зрозуміла (за вашими словами). хотілося б прояснити позицію "опозиції"! за результатами голосування вони "не проти" скористатися законом у майбутньому! для публіки - ЖОДНОГО голосу "проти". вони просто як страуси сховалися за статус - "не голосував"!
показать весь комментарий
Якби злучка слуги-опзж також "сховались" за *не голосував*, то закон НЕ був би прийнятий.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:41 Ответить
я не питаю позицію "слуг" - все на табло. мене цікавить позиція "проєвропейської" "опозиції" - вони "проти" цього закону чи як?
18.06.2025 10:57 Ответить
Я не моніторю всі їхні заяви. Якщо вони не голосували *За*, значить не доклались до того, щоб життя корупціонерів стало ще більш комфортним.
Слуги-уроди зробили навпаки.
18.06.2025 11:02 Ответить
Те, що я показала, писав Центр протидії корупції, саме там назвали цей закон результатом дій "слуг" і ОПЗЖ.
показать весь комментарий
Ініціаторами закону є саме людішки Лідора і його партнерт з ОПЗЖ.

Серед авторів законопроєкту, яких понад 90 осіб - "слуги" Олександр Ткаченко (головний автор), Максим Бужанський, Юрій Камельчук, Павло Халімон, Ігор Фріс, Георгій Мазурашу, а також кілька представників екс ОПЗЖ, зокрема Григорій Мамка та Антоніна Славицька.Багато з них є фігурантами антикорупційних розслідувань правоохоронних органів або журналістів.
показать весь комментарий
фракція "Європейська Солідарність" - 0 голосів "проти"!
показать весь комментарий
Тільки голосування "За" дозволяє прийняти законопроект.
показать весь комментарий
Пані Алла, будь ласка, не витрачайте час на цього затятого агітатора Зеленського. У його розумінні, що якщо цей Закон розроблений СН і вони ж за нього проголосували - винна в тому партія ЄС, і особисто Порошенко
показать весь комментарий
а що такі сумні поки у місцевих аборигенів? Все згідно із законом, як ви хотіли!
показать весь комментарий
Це зараз нова схема... Перша інстанція дає по максимуму... Щоб 'хабарник' зрозумів, що потрібно робити в апеляції... І що з ним не жартують.
показать весь комментарий
скоро в ЗСУ по ходу спетляет!...............................................
показать весь комментарий
Брали, беруть і будуть брати. Без винятків.
показать весь комментарий
Мабуть теж вишиванку не знімав,коли хабарі брав...тільки хрестик,бо Бог не простить.....
показать весь комментарий
нічого, з тюрми рекрутизується в 3 штурмову бригаду на посаду якогось штабіста.
показать весь комментарий
Де ж таких п..арів вирощують?
показать весь комментарий
Такого парубка 😎 попустили.
На Великдень, Різдво та день міста, завжди вітав громадян у вишиванці.
Хабарі брав лише в гривнях, бо патріот!
А вони йому 9 років впаяли🤭
Ну нічого...
Поміняє вишиванку на робу, почне співати шансон😂
18.06.2025 13:16 Ответить
Замовна судова справа за намагання повернути Почаївську лавру Україні
показать весь комментарий
Та на тому Головкові клейма ніде ставити. При чім тут Лавра?
показать весь комментарий
