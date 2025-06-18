Ексголову Тернопільської облради Головка, якого викрили на хабарі, засудили до 9 років тюрми, - САП
Колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого викрили на хабарі у понад 600 тис. грн від бізнесмена-волонтера, засудили до 9 років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
"Вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України, та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", - йдеться в повідомленні.
ВАКС також застосував до Головка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набрання вироку законної сили.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Справа Михайла Головка
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ексголова Тернопільської облради Головко підозрюється у недекларуванні майна на 2 млн грн.
Нагадуємо, що 26 червня 2024 року САП повідомила про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабаря від підприємця. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.
3 липня Цензор.НЕТ повідомляв, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.
1 серпня депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надала прихопили за причандали, там стільки на ньому, що й до Головка далеко, але затихло, далі собі гребе, бо ж ділиться.
А ти кажеш Свобода... Там таких у вишиванках майже всі.
Розікрали 6 млн грн на харчах для ЗСУ. Записи розмов | Цензор.НЕТ
P.S. Слова "кридит" в українській мові немає. Тому і "дискрИдитувати" нікого не можна.
Верховна Рада прийняла закон, який підвищила поріг недостовірного декларування для кримінальної відповідальності посадовців з 1,5 млн до 2,2 млн грн.
Прийнятим законом 13271-1 передбачено, що адміністративним правопорушенням є помилка чи брехня у декларації на суму від 454 200 до 2 271 000 грн.А все, що вище 2,27 млн грн - це поріг для настання кримінальної відповідальності.Отже, для посадовців збільшили суму, на яку вони можуть «помилитися».
Без підпису Найвеличнішого борцуна з корупцією Зе закон не вступить в дію.
Він же не підпише його, не дозволить грабувати країну?
Напевно навіть запише потужний гундосик, в якому зганьбить ненажерливих, тилових хапуг. 😏
Слуги-уроди зробили навпаки.
Серед авторів законопроєкту, яких понад 90 осіб - "слуги" Олександр Ткаченко (головний автор), Максим Бужанський, Юрій Камельчук, Павло Халімон, Ігор Фріс, Георгій Мазурашу, а також кілька представників екс ОПЗЖ, зокрема Григорій Мамка та Антоніна Славицька.Багато з них є фігурантами антикорупційних розслідувань правоохоронних органів або журналістів.
На Великдень, Різдво та день міста, завжди вітав громадян у вишиванці.
Хабарі брав лише в гривнях, бо патріот!
А вони йому 9 років впаяли🤭
Ну нічого...
Поміняє вишиванку на робу, почне співати шансон😂