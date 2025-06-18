Ексголову Тернопільської облради Головка, якого викрили на хабарі, засудили до 9 років тюрми, - САП

Колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого викрили на хабарі у понад 600 тис. грн від бізнесмена-волонтера, засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України, та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", - йдеться в повідомленні.

ВАКС також застосував до Головка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набрання вироку законної сили.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Читайте: Недекларування майна на 2 млн грн: справу ексголови Тернопільської облради Головка передали до суду

Справа Михайла Головка

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ексголова Тернопільської облради Головко підозрюється у недекларуванні майна на 2 млн грн.

Нагадуємо, що 26 червня 2024 року САП повідомила про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабаря від підприємця. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

3 липня Цензор.НЕТ повідомляв, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.

1 серпня депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.

Читайте: Підозрюваного у хабарництві Головка, який через суд поновився на посаді голови Тернопільської облради, знову звільнили