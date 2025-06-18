УКР
Новини Справа Михайла Головка
5 017 33

Ексголову Тернопільської облради Головка, якого викрили на хабарі, засудили до 9 років тюрми, - САП

Михайлу Головку оголосили вирок. Що вирішив ВАКС

Колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка, якого викрили на хабарі у понад 600 тис. грн від бізнесмена-волонтера, засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України, та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", - йдеться в повідомленні.

ВАКС також застосував до Головка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набрання вироку законної сили.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Читайте: Недекларування майна на 2 млн грн: справу ексголови Тернопільської облради Головка передали до суду

Справа Михайла Головка

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ексголова Тернопільської облради Головко підозрюється у недекларуванні майна на 2 млн грн.

Нагадуємо, що 26 червня 2024 року САП повідомила про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабаря від підприємця. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

3 липня Цензор.НЕТ повідомляв, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.

1 серпня депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.

Читайте: Підозрюваного у хабарництві Головка, який через суд поновився на посаді голови Тернопільської облради, знову звільнили

Автор: 

вирок (1135) САП (2491) Головко Михайло (21)
+22
Головко дискридитував політичну партію "Свобода". Але що цікаво, для "Свободи", "ЄС" та інших проукраїнських політичних сил діє закон і на повну котушку, а для "слуг" і "ригів" - вони "тихо йдуть в ліс", або вільно виїзджають за кордон.
показати весь коментар
18.06.2025 09:32 Відповісти
+14
Досить згадати запорізьких мародерів, котрі вагонами грабували гуманітарку, а потім реалізовували її через торгові мережі. Але винних, звісно, немає.
показати весь коментар
18.06.2025 09:37 Відповісти
+8
А Надал? Не дискредитує? Але проблема Головка, що не вмів ділитись.
Надала прихопили за причандали, там стільки на ньому, що й до Головка далеко, але затихло, далі собі гребе, бо ж ділиться.
А ти кажеш Свобода... Там таких у вишиванках майже всі.
показати весь коментар
18.06.2025 09:37 Відповісти
А без вишиванок ліпші?
показати весь коментар
18.06.2025 09:45 Відповісти
Та ті хоч себе в груди не б`ють і патріотами не притворяються.
показати весь коментар
18.06.2025 09:52 Відповісти
Еге ж, вони щирі-щирі. Коли між собою балакають:

Розікрали 6 млн грн на харчах для ЗСУ. Записи розмов | Цензор.НЕТ
показати весь коментар
18.06.2025 10:01 Відповісти
Чи не цього хотіла Свобода, допомагаючи в 2019 Зеленському і Коломойському прийти до влади?

P.S. Слова "кридит" в українській мові немає. Тому і "дискрИдитувати" нікого не можна.
показати весь коментар
18.06.2025 09:42 Відповісти
от коли апеляційний суд його посадить з конфіскацією, якщо на даний момент є, що конфісковувати, от тоді й напишете, про вирок. Тому, що це відома схема, коли після оскарження зовсім змінюється вирок суду і вже його не зміниш.
показати весь коментар
18.06.2025 09:37 Відповісти
При цій владі апеляційний суд може його виправдати і нагородити,а не конфісковувати накрадене.
показати весь коментар
18.06.2025 09:43 Відповісти
так було при усіх наших владах без виключення
показати весь коментар
18.06.2025 10:43 Відповісти
Проукраїнським закон, москальській агентурі від ригоаналів і служок кремля по-понятіям...
показати весь коментар
18.06.2025 09:49 Відповісти
Потужна бурутьба з корупцією зеленського, стефанчука і всієї зелено-ригівської зграї.

Верховна Рада прийняла закон, який підвищила поріг недостовірного декларування для кримінальної відповідальності посадовців з 1,5 млн до 2,2 млн грн.

Прийнятим законом 13271-1 передбачено, що адміністративним правопорушенням є помилка чи брехня у декларації на суму від 454 200 до 2 271 000 грн.А все, що вище 2,27 млн грн - це поріг для настання кримінальної відповідальності.Отже, для посадовців збільшили суму, на яку вони можуть «помилитися».
показати весь коментар
18.06.2025 09:57 Відповісти
прошу зачитати список депутатів, що голосували "проти"! що? серед "опозиції" немає таких? дивно)))))))
показати весь коментар
18.06.2025 10:13 Відповісти
Можеш сам оприлюднити результати голосування по фракціях.
Без підпису Найвеличнішого борцуна з корупцією Зе закон не вступить в дію.
Він же не підпише його, не дозволить грабувати країну?
Напевно навіть запише потужний гундосик, в якому зганьбить ненажерливих, тилових хапуг. 😏
показати весь коментар
18.06.2025 10:28 Відповісти
у цьому питанні позиція влади зрозуміла (за вашими словами). хотілося б прояснити позицію "опозиції"! за результатами голосування вони "не проти" скористатися законом у майбутньому! для публіки - ЖОДНОГО голосу "проти". вони просто як страуси сховалися за статус - "не голосував"!
показати весь коментар
18.06.2025 10:37 Відповісти
Якби злучка слуги-опзж також "сховались" за *не голосував*, то закон НЕ був би прийнятий.
показати весь коментар
18.06.2025 10:41 Відповісти
я не питаю позицію "слуг" - все на табло. мене цікавить позиція "проєвропейської" "опозиції" - вони "проти" цього закону чи як?
показати весь коментар
18.06.2025 10:57 Відповісти
Я не моніторю всі їхні заяви. Якщо вони не голосували *За*, значить не доклались до того, щоб життя корупціонерів стало ще більш комфортним.
Слуги-уроди зробили навпаки.
показати весь коментар
18.06.2025 11:02 Відповісти
Те, що я показала, писав Центр протидії корупції, саме там назвали цей закон результатом дій "слуг" і ОПЗЖ.
показати весь коментар
18.06.2025 11:04 Відповісти
Ініціаторами закону є саме людішки Лідора і його партнерт з ОПЗЖ.

Серед авторів законопроєкту, яких понад 90 осіб - "слуги" Олександр Ткаченко (головний автор), Максим Бужанський, Юрій Камельчук, Павло Халімон, Ігор Фріс, Георгій Мазурашу, а також кілька представників екс ОПЗЖ, зокрема Григорій Мамка та Антоніна Славицька.Багато з них є фігурантами антикорупційних розслідувань правоохоронних органів або журналістів.
показати весь коментар
18.06.2025 10:34 Відповісти
фракція "Європейська Солідарність" - 0 голосів "проти"!
показати весь коментар
18.06.2025 10:40 Відповісти
Тільки голосування "За" дозволяє прийняти законопроект.
показати весь коментар
18.06.2025 10:43 Відповісти
Пані Алла, будь ласка, не витрачайте час на цього затятого агітатора Зеленського. У його розумінні, що якщо цей Закон розроблений СН і вони ж за нього проголосували - винна в тому партія ЄС, і особисто Порошенко
показати весь коментар
18.06.2025 10:58 Відповісти
а що такі сумні поки у місцевих аборигенів? Все згідно із законом, як ви хотіли!
показати весь коментар
18.06.2025 10:00 Відповісти
Це зараз нова схема... Перша інстанція дає по максимуму... Щоб 'хабарник' зрозумів, що потрібно робити в апеляції... І що з ним не жартують.
показати весь коментар
18.06.2025 10:08 Відповісти
скоро в ЗСУ по ходу спетляет!...............................................
показати весь коментар
18.06.2025 10:16 Відповісти
Брали, беруть і будуть брати. Без винятків.
показати весь коментар
18.06.2025 10:19 Відповісти
Мабуть теж вишиванку не знімав,коли хабарі брав...тільки хрестик,бо Бог не простить.....
показати весь коментар
18.06.2025 10:31 Відповісти
нічого, з тюрми рекрутизується в 3 штурмову бригаду на посаду якогось штабіста.
показати весь коментар
18.06.2025 11:54 Відповісти
Де ж таких п..арів вирощують?
показати весь коментар
18.06.2025 12:20 Відповісти
Такого парубка 😎 попустили.
На Великдень, Різдво та день міста, завжди вітав громадян у вишиванці.
Хабарі брав лише в гривнях, бо патріот!
А вони йому 9 років впаяли🤭
Ну нічого...
Поміняє вишиванку на робу, почне співати шансон😂
показати весь коментар
18.06.2025 13:16 Відповісти
Замовна судова справа за намагання повернути Почаївську лавру Україні
показати весь коментар
19.06.2025 00:56 Відповісти
Та на тому Головкові клейма ніде ставити. При чім тут Лавра?
показати весь коментар
23.06.2025 21:24 Відповісти
 
 