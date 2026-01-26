Апелляция ВАКС отменила 68 тыс. грн штрафа экс-главе Тернопольского облсовета Головко

Апелляция Высшего антикоррупционного суда отменила приговор, которым было предусмотрено 68 тыс. грн штрафа экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головку.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Так, 22 октября ВАКС признал Головко виновным в недостоверном декларировании и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком на один год.

"По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила приговор ВАКС и закрыла уголовное производство в отношении обвиняемого в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения. В удовлетворении апелляционной жалобы в остальной части отказано.



Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в АП ВАКС, приговор ВАКС от 18.06.2025, которым бывший председатель Тернопольского областного совета признан виновным в совершении ряда других уголовных правонарушений, еще находится на стадии апелляционного пересмотра.

Дело Головко

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-глава Тернопольского облсовета Головко подозревается в недекларировании имущества на 2 млн грн.

Напоминаем, что 26 июня 2024 года САП сообщила о подозрении председателю Тернопольского областного совета и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые были уличены в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум бывшим заместителям начальника Тернопольской ОГА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку, которых подозревают в получении взятки от предпринимателя. Всем ВАКС назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. В конце июня Головко был выпущен под залог в размере 805 тыс. грн.

3 июля Цензор.НЕТ сообщал, что председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого НАБУ и САП подозревают во взяточничестве, вернулся к выполнению своих рабочих обязанностей после задержания и освобождения под залог.

1 августа депутаты Тернопольского областного совета на внеочередной сессии снова проголосовали за освобождение Михаила Головко с должности.

18 июня 2025 года Головко был приговорен к 9 годам тюрьмы.

