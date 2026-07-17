Бывший судья Коломыйского райсуда получил 5 лет за взятку в размере $1200, - САП

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего судью Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области в получении неправомерной выгоды за закрытие дела о вождении автомобиля в состоянии опьянения.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прекращение дела о вождении автомобиля в состоянии опьянения

17 июля 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему судье Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области. Его уличили в получении неправомерной выгоды за принятие решения о прекращении административного производства по делу об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: Получение взятки от волонтера: бывшему председателю Тернопольского облсовета Головку оставили приговор в 9 лет без изменений

Детали дела:

В июле 2022 года на рассмотрение судьи поступил административный протокол по ч. 1 ст. 130 КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) в отношении привлеченного к ответственности гражданина.



В ходе рассмотрения этого дела судья, при содействии адвоката, получил от гражданина 1200 долларов США в виде неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП.

Читайте также: 100 тыс. долларов взятки и схема откатов: завершено расследование в отношении бывших руководителей прокуратуры Ивано-Франковской области, — НАБУ

Квалификация:

Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины;

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и конфискацией 1/2 части имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Читайте также: Бывшего судью Киевского апелляционного административного суда приговорили к 7 годам за взятку в размере $5 тыс.