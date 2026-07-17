Бывший судья Коломыйского райсуда получил 5 лет за взятку в размере $1200, - САП
Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего судью Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области в получении неправомерной выгоды за закрытие дела о вождении автомобиля в состоянии опьянения.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Прекращение дела о вождении автомобиля в состоянии опьянения
17 июля 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему судье Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области. Его уличили в получении неправомерной выгоды за принятие решения о прекращении административного производства по делу об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Детали дела:
В июле 2022 года на рассмотрение судьи поступил административный протокол по ч. 1 ст. 130 КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) в отношении привлеченного к ответственности гражданина.
В ходе рассмотрения этого дела судья, при содействии адвоката, получил от гражданина 1200 долларов США в виде неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП.
Квалификация:
- Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины;
- Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и конфискацией 1/2 части имущества.
- Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.
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