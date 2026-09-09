Хабар має наслідки: ДБР розпочинає масштабну антикорупційну кампанію. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) запускає масштабну інформаційну кампанію "Хабар має наслідки".

Про це повідомляється на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Мета кампанії

Як зазначається, головна мета кампанії - зруйнувати хибне уявлення про хабарництво як про простий, зручний чи безпечний спосіб вирішення питань та змістити увагу з уявної особистої вигоди на справжню ціну корупційного рішення.

Йдеться передусім про усвідомлення реальних наслідків – хабар ніколи не є приватною справою двох людей і не зникає безслідно.

"Кожна незаконна дія залишає слід, який неодмінно приведе до обох її учасників - як до того, хто одержує неправомірну вигоду, так і до того, хто її пропонує, обіцяє чи надає. У передбачених законом випадках такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність відповідно до статей 368 та 369 Кримінального Кодексу України", - наголошують у ДБР.

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Невідворотність покарання

Забезпечення невідворотності покарання є пріоритетним напрямом системної роботи ДБР. Бюро протидіє хабарництву, незаконному збагаченню, розкраданню державного майна, зловживанням службовим становищем та іншим корупційним злочинам серед посадовців, працівників правоохоронних органів, суддів і військовослужбовців у межах визначеної законом підслідності.

Також наголошується, що особливої ваги ця робота набуває в умовах війни, коли корупція означає не лише втрату державних коштів, а й загрозу для безпеки та обороноздатності країни. Державні ресурси мають працювати на оборону й громадян, а не ставати джерелом особистого збагачення чи використовуватися всупереч суспільним інтересам.

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У ДБР закликали громадян не ставати частиною корупційних схем: "Не давайте і не беріть хабарів, а якщо вам відомо про факти будь-яких корупційних правопорушень - повідомляйте про це Бюро".