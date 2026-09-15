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Великобритания профинансировала 32 мобильных укрытия для газовых объектов на сумму 2,64 млн евро в девяти областях Украины

Великобритания профинансировала 32 мобильных укрытия для газовых объектов Украины на сумму 2,64 млн евро

Великобритания профинансировала закупку и установку 32 мобильных укрытий для работников газовой инфраструктуры Украины. На проект было выделено 2,64 млн евро, укрытия уже установлены на объектах в девяти областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, средства предоставило Министерство иностранных дел Великобритании через Фонд поддержки энергетики Украины. Финансирование покрыло как закупку материалов, так и монтажные работы.

Одно из мобильных укрытий рассчитано на пребывание до 100 человек, ещё 21 — до 50 человек каждое и 10 — до 25 человек.

Убежища установили на газораспределительных объектах в Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Кировоградской областях.

В Минэнерго пояснили, что мобильные укрытия должны защищать газовиков во время российских атак и воздушных тревог. Благодаря этому оперативные и аварийные бригады смогут оставаться вблизи критически важных объектов и быстрее приступать к работам в случае повреждений.

Это, в свою очередь, должно помочь обеспечить стабильность газоснабжения после российских ударов.

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