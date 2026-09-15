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Британія профінансувала 32 мобільні укриття для газових об’єктів на 2,64 млн євро у дев’яти областях України

Британія профінансувала 32 мобільні укриття для газових об’єктів України на 2,64 млн євро

Велика Британія профінансувала закупівлю та встановлення 32 мобільних укриттів для працівників газової інфраструктури України. На проєкт спрямували 2,64 млн євро, укриття вже встановлені на об’єктах у дев’яти областях.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, кошти надало Міністерство закордонних справ Великої Британії через Фонд підтримки енергетики України. Фінансування покрило як придбання матеріалів, так і монтажні роботи.

Одне з мобільних укриттів розраховане на перебування до 100 людей, ще 21 – до 50 людей кожне та 10 – до 25 людей.

Укриття встановили на газорозподільних об’єктах у Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Кіровоградській областях.

У Міненерго пояснили, що мобільні укриття мають захищати газовиків під час російських атак і повітряних тривог. Завдяки цьому оперативні та аварійні бригади зможуть залишатися поблизу критично важливих об’єктів і швидше розпочинати роботи у разі пошкоджень.

Це, своєю чергою, має допомогти забезпечувати стабільність газопостачання після російських ударів.

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