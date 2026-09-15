Британія профінансувала 32 мобільні укриття для газових об’єктів на 2,64 млн євро у дев’яти областях України

Велика Британія профінансувала закупівлю та встановлення 32 мобільних укриттів для працівників газової інфраструктури України. На проєкт спрямували 2,64 млн євро, укриття вже встановлені на об’єктах у дев’яти областях.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, кошти надало Міністерство закордонних справ Великої Британії через Фонд підтримки енергетики України. Фінансування покрило як придбання матеріалів, так і монтажні роботи.

Одне з мобільних укриттів розраховане на перебування до 100 людей, ще 21 – до 50 людей кожне та 10 – до 25 людей.

Укриття встановили на газорозподільних об’єктах у Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Кіровоградській областях.

У Міненерго пояснили, що мобільні укриття мають захищати газовиків під час російських атак і повітряних тривог. Завдяки цьому оперативні та аварійні бригади зможуть залишатися поблизу критично важливих об’єктів і швидше розпочинати роботи у разі пошкоджень.

Це, своєю чергою, має допомогти забезпечувати стабільність газопостачання після російських ударів.

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