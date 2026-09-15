Оккупанты конфисковали имущество у шести компаний и пяти человек в Севастополе за поддержку Украины

Оккупационные власти Севастополя решили изъять имущество у шести компаний и пяти человек, которых обвинили в поддержке Украины. Среди оснований для так называемой национализации россияне назвали помощь ВСУ, контакты с украинской разведкой и даже публикации проукраинских материалов в соцсетях.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на оккупационного "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, под так называемую национализацию попали приборостроительный завод "Парус", компании "ТБИ" и "Рифер". Оккупанты утверждают, что их владельцы были связаны с украинскими фондами поддержки ВСУ, помогали украинской армии и занимали "антироссийскую позицию".

Также оккупационные власти изъяли завод "Сатурн", компании "Росттрейд" и "Атлантис-ЛТД". Их фактического владельца обвинили в участии в проукраинских группах в соцсетях, публикации материалов в поддержку ВСУ и контактах с Украиной.

Имущество конфисковали и у пяти физических лиц. Оккупанты утверждают, что трое из них якобы сотрудничали с ГУР и передавали информацию о кораблях Черноморского флота РФ. Еще одного человека обвинили в финансовой поддержке родственника из украинской разведки, а основанием для претензий к другой послужила, в частности, связь ее мужа с украинской судебной системой.

Так называемая национализация украинского имущества продолжается в оккупированном Крыму уже несколько лет. По данным самих оккупантов, с 2023 года они изъяли на полуострове 83 объекта общей стоимостью 13,6 млрд рублей.

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