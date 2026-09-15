Окупанти відібрали майно у шести компаній і п’ятьох людей у Севастополі за підтримку України
Окупаційна влада Севастополя вирішила відібрати майно у шести компаній та п’ятьох людей, яких звинуватила у підтримці України. Серед підстав для так званої націоналізації росіяни назвали допомогу ЗСУ, контакти з українською розвідкою та навіть публікації проукраїнських матеріалів у соцмережах.
Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на окупаційного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під так звану націоналізацію потрапили приладобудівний завод "Парус", компанії "ТБИ" та "Рифер". Окупанти стверджують, що їхні власники були пов’язані з українськими фондами підтримки ЗСУ, допомагали українській армії та займали "антиросійську позицію".
Також окупаційна влада відібрала завод "Сатурн", компанії "Росттрейд" та "Атлантис-ЛТД". Їхнього фактичного власника звинуватили в участі у проукраїнських групах у соцмережах, публікації матеріалів на підтримку ЗСУ та контактах з Україною.
Майно конфіскували і в п’ятьох фізичних осіб. Окупанти стверджують, що троє з них нібито співпрацювали з ГУР та передавали інформацію про кораблі Чорноморського флоту РФ. Ще одну людину звинуватили у фінансовій підтримці родича з української розвідки, а підставою для претензій до іншої став, зокрема, зв’язок її чоловіка з українською судовою системою.
Так звана націоналізація українського майна триває в окупованому Криму вже кілька років. За даними самих окупантів, із 2023 року вони відібрали на півострові 83 об’єкти загальною вартістю 13,6 млрд рублів.
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