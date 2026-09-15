Вейпы могут настолько повредить легкие, что уже в 30 лет потребуется трансплантация, - Тодуров

Вейпы содержат вещества, которые используются для консервации трупов, а их воздействие может приводить к серьезному повреждению легких.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров в новом выпуске FEDORIV VLOG.

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По его словам, последствия использования электронных сигарет могут быть чрезвычайно серьезными.

"Электронные сигареты еще хуже, потому что в них содержатся вещества, которые используются для консервации трупов. И сейчас мы были в Бостоне с нашими коллегами. Уже в некоторых клиниках Америки есть отдельные отделения, которые занимаются пересадкой легких у молодых людей. Настолько эти электронные сигареты травмируют ткань легких, что уже в 30 лет требуется пересадка легких", - заявил Тодуров.

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Врач также подчеркнул риски традиционного курения. По его словам, у людей, выкуривающих около 10 сигарет в день, риск развития рака легких значительно возрастает. Табачный дым, по словам кардиохирурга, повреждает не только легочную ткань, но и сосуды.

Отдельно кардиохирург высказался об отказе от курения. По его мнению, ключевым условием является решение самого человека, тогда как никотинозамещающие средства могут лишь помогать в этом процессе.

"Бросить курить - это исключительно волевое решение. Никакие пластыри, никотиновые жевательные резинки, какие-либо заменители - все это может помочь, но без волевого решения ты не бросишь курить", - сказал Тодуров.

Как сообщалось ранее, в этом году в Украине зафиксировали несколько резонансных случаев, связанных с вейпами. В одном из них электронная сигарета взорвалась во рту подростка. В результате взрыва парень потерял несколько зубов, получил разрыв нижней губы и ожог слизистой оболочки рта.

Еще один случай произошел в Ужгороде, где семилетний мальчик нашел вейп и воспользовался им, после чего его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В то же время значительная часть рынка электронных сигарет в Украине находится в тени. По данным исследования Kantar Украина, доля нелегальной продукции в категории электронных сигарет составляет 93,3%.

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