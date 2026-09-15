Вейпи можуть настільки травмувати легені, що вже у 30 років потрібна трансплантація, – Тодуров

Вейпи містять речовини, які використовують для консервації трупів, а їхній вплив може призводити до серйозного пошкодження легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров у новому випуску FEDORIV VLOG.

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За його словами, наслідки використання електронних сигарет можуть бути надзвичайно серйозними.

"Електронні сигарети ще гірше, бо там є речовини, які використовуються для консервації трупів. І зараз ми були в Бостоні з нашими колегами. Вже в деяких клініках Америки є окремі відділення, які займаються пересадками легень у молодих людей. Настільки це травмує тканину легень – оці електронні сигарети, що вже в 30 років потребують пересадки легень", – заявив Тодуров.

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Лікар також наголосив на ризиках традиційного куріння. За його словами, у людей, які викурюють близько 10 сигарет на день, ризик розвитку раку легень значно зростає. Тютюновий дим, за словами кардіохірурга, пошкоджує не лише легеневу тканину, а й судини.

Окремо кардіохірург висловився про відмову від куріння. На його думку, ключовою умовою є рішення самої людини, тоді як нікотинозамісні засоби можуть лише допомагати у цьому процесі.

"Кинути курити – тільки вольове рішення. Жодні пластирі, нікотинові жувачки, заміна якась – це може підтримати, але без вольового рішення ти не кинеш палити", — сказав Тодуров.

Як повідомлялося раніше, цього року в Україні зафіксували кілька резонансних випадків, пов’язаних із вейпами. В одному з них електронна сигарета вибухнула в роті підлітка. Внаслідок вибуху хлопець втратив кілька зубів, отримав розрив нижньої губи та опік слизової оболонки рота.

Ще один випадок стався в Ужгороді, де семирічний хлопчик знайшов вейп і скористався ним, після чого його у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Водночас значна частина ринку електронних сигарет в Україні перебуває в тіні. За даними дослідження Kantar Україна, частка нелегальної продукції в категорії електронних сигарет становить 93,3%.

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