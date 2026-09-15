АЗС Киевщины получат доступ к системе фиксации дронов в режиме реального времени

АЗС Киевской области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной обстановки, которая позволит в режиме реального времени отслеживать движение вражеских воздушных целей и оперативнее реагировать на угрозу.

Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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"По решению Совета обороны Киевской области и при координации КОВА автозаправочные комплексы области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, котораяиспользуется Силами обороны.



Доступ к ней позволит ответственным сотрудникам АЗС в режиме реального времени видеть актуальную информацию о движении вражеских воздушных целей и оперативнее принимать решения относительно работы заправочных комплексов во время угрозы", - говорится в сообщении.

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Что изменится?

Так, сотрудникам АЗС больше не придется ориентироваться только на общее объявление воздушной тревоги.

"Они будут располагать большим объемом информации о конкретной угрозе и смогут своевременно реагировать, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и людей, находящихся на территории заправки.



Последние атаки врага показывают, что АЗС и другие объекты топливной инфраструктуры также находятся под угрозой.



Поэтому мы должны быть на шаг впереди в новых условиях", - добавил глава ОГА.

В то же время водителей призывают ответственно относиться к сигналам об опасности и следовать указаниям сотрудников АЗС относительно поведения во время тревог.

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