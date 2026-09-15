АЗС Київщини отримають доступ до системи фіксації дронів у реальному часі

АЗС Київщини отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка дозволятиме в реальному часі відстежувати рух ворожих повітряних цілей та оперативніше реагувати на загрозу.

Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За рішенням Ради оборони Київщини та за координації КОВА автозаправні комплекси області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони.



Доступ до неї дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози", - йдеться в повідомленні.

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Що зміниться?

Так, працівникам АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги.

"Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки.



Останні атаки ворога показують, що АЗС та інші обʼєкти паливної інфраструктури також перебувають під загрозою.



Тому маємо бути на крок попереду в нових умовах", - додав глава ОВА.

Водночас водіїв закликають відповідально ставитися до сигналів про небезпеку та слідкувати за вказівками працівників АЗС щодо роботи під час тривог.

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