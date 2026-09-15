США впервые публично подтвердили, что разместили оружие в космосе

Соединенные Штаты развернули вооружение в космосе и будут использовать его для защиты американских войск.

Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк на конференции Air, Space & Cyber в Мэриленде, цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

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Защита США

Это первое публичное признание со стороны США наличия таких возможностей на орбите и целенаправленный сигнал тем, кто представляет потенциальную угрозу в этой сфере. В то же время, какое именно оружие разместили на орбите и когда, Мейнк не уточнил.

"Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противодействию вызовам, связанным с новыми угрозами, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты сейчас имеют на орбите оружие для контроля над космосом, способное защитить объединенные силы от враждебных действий противника", - заявил Мейнк на конференции "Air, Space and Cyber Conference" - ежегодном мероприятии, организованном Ассоциацией воздушных и космических сил в Национальном Харборе, штат Мэриленд.

В Космических силах США заявили, что речь идет о "оружии космического контроля", которое можно использовать как для оборонительных, так и для наступательных задач. Оно может применять кинетические и некинетические средства для воздействия на возможности противника.

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Россия и Китай - основные конкуренты США

Пока точно неизвестно, способны ли эти системы физически уничтожать спутники. Среди возможных средств космической войны — подавление сигналов, киберсредства, лазеры или другие системы, которые могут выводить спутники противника из строя, не уничтожая их физически.

США считают Китай и Россию основными конкурентами в космосе: обе страны разрабатывают системы, способные противодействовать спутникам и другой космической инфраструктуре.

"Китай развивает и использует космические и противокосмические силы в рамках стратегии военной модернизации, тогда как Россия рассматривает космос как сферу ведения боевых действий и считает, что превосходство в космосе станет решающим фактором в будущих конфликтах", — отмечают Космические силы США.

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