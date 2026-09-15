США вперше публічно підтвердили, що розмістили зброю в космосі

Сполучені Штати розгорнули озброєння в космосі й використовуватимуть його для захисту американських військ.

Про це заявив міністр ВПС США Трой Мейнк на конференції Air, Space & Cyber у Меріленді, цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Захист США

Це перше публічне визнання з боку США наявності таких можливостей на орбіті та цілеспрямований сигнал тим, хто становить потенційну загрозу в цій сфері. Водночас, яку саме зброю розмістили на орбіті та коли, Мейнк не уточнив.

"Сьогодні ми продовжуємо забезпечувати свою готовність до протидії викликам, пов’язаним із новими загрозами, де б вони не виникали. Саме тому Сполучені Штати зараз мають на орбіті зброю для контролю над космосом, здатну захистити об’єднані сили від ворожих дій супротивника", — заявив Мейнк на конференції "Air, Space and Cyber Conference" — щорічному заході, організованому Асоціацією повітряних і космічних сил у Національному Харборі, штат Меріленд.

У Космічних силах США заявили, що йдеться про "зброю космічного контролю", яку можна використовувати як для оборонних, так і для наступальних завдань. Вона може застосовувати кінетичні та некінетичні засоби для впливу на можливості противника.

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Росія та Китай – основні конкуренти США

Поки що точно незрозуміло, чи здатні ці системи фізично знищувати супутники. Серед можливих засобів космічної війни — глушіння, кіберзасоби, лазери або інші системи, які можуть виводити супутники противника з ладу, не знищуючи їх фізично.

США вважають Китай і Росію основними конкурентами в космосі: обидві країни розвивають системи, здатні протидіяти супутникам та іншій космічній інфраструктурі.

"Китай розвиває та використовує космічні та протикосмічні сили в рамках стратегії військової модернізації, тоді як Росія розглядає космос як сферу ведення бойових дій і вважає, що перевага в космосі стане вирішальним фактором у майбутніх конфліктах", — зазначають Космічні сили США.

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