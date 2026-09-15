Кличко договорился с представителями крупного бизнеса о сотрудничестве в целях подготовки столицы к зиме

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с представителями крупного бизнеса, пострадавшего от российских атак. Обсудили поддержку со стороны городских властей, подготовку к зиме и усиление безопасности.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, пишет Цензор.НЕТ.

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"Встретился с владельцами, представителями крупного бизнеса, работающего в Киеве и Украине. Обсудили вопросы, волнующие бизнес, который сегодня страдает в условиях практически непрерывных атак врага. Предприниматели несут большие убытки, но продолжают работать, обеспечивать логистику, услуги, производить товары и лекарства, строить объекты, обеспечивать рабочие места, платить налоги. Город благодарен им за это и готов всячески помогать и делать все, что в его силах, для содействия работе бизнеса", - написал Виталий Кличко.

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Поддержка бизнеса и подготовка к зиме

В частности, мэр отметил, что предприниматели поднимали вопрос о льготах по аренде земли под поврежденными или уничтоженными врагом объектами и о налоге на недвижимость. Стороны договорились совместно проработать возможные варианты в соответствии с законодательством.

Также на встрече обсуждались вопросы подготовки к зиме.

"В частности, всех волнует, как столица переживет предстоящую зиму. Я рассказал, как Киев готовится. А также обсудили меры, которые реализует в своей работе бизнес. Это и установка альтернативных источников питания, обустройство пунктов обогрева (в частности, торговыми сетями), поддержка гуманитарного штаба Киева", - сообщил Кличко.

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Бизнес присоединится к усилению безопасности

Во время встречи также затрагивались вопросы безопасности.

"Отдельно обратился к предпринимателям: бизнес готов присоединиться к установке мобильных укрытий в городе. Поблагодарил за готовность к такому сотрудничеству. И за конструктивный подход и совместные усилия по обеспечению жизнедеятельности столицы", - подчеркнул мэр.