Кличко домовився з представниками великого бізнесу про співпрацю для підготовки столиці до зими

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з представниками великого бізнесу, який потерпає від російських атак. Обговорили підтримку з боку міської влади, підготовку до зими та посилення безпеки.

Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, пише Цензор.НЕТ

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Зустрівся з власниками, представниками великого бізнесу, який працює в Києві та Україні. Обговорили питання, які хвилюють бізнес, що потерпає сьогодні в умовах практично безперервних атак ворога. Підприємці несуть великі збитки, але продовжують працювати, забезпечувати логістику, сервіси, виробляти товари та ліки, будувати обʼєкти, забезпечувати робочі місця, платити податки. Місто вдячне їм за це і готове всіляко допомагати і робити те, що може для сприяння роботі бізнесу", - написав Віталій Кличко.

Також читайте: Італія готує програму на 105 мільйонів євро для підтримки українського агробізнесу

Підтримка бізнесу та підготовка до зими

Зокрема, мер зазначив, що підприємці порушували питання про пільги на аренду землі під пошкодженими чи знищеними ворогом обʼєктами та податок на нерухомість. Сторони домовилися разом опрацювати можливі варіанти згідно із законодавством.

Також на зустрічі обговорювалися питання підготовки до зими.

"Зокрема, всіх хвилює, як столиця пройде майбутню зиму. Розповів, як Київ готується. А також обговорили заходи, які втілює в своїй роботі бізнес. Це і встановлення альтернативних джерел живлення, облаштування пунктів обігріву (зокрема, торгівельними мережами), підтримка гуманітарного штабу Києва", - повідомив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні почали створювати реєстр постраждалого від війни бізнесу

Бізнес долучиться до посилення безпеки

Під час зустрічі порушувалися також питання безпеки.

"Окремо звернувся до підприємців і бізнес готовий долучатися до встановлення мобільних укриттів у місті. Подякував за готовність до такої співпраці. І за конструктив та спільні зусилля задля забезпечення життєдіяльності столиці", - наголосив мер.