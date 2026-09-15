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Новости Атака беспилотников
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Рашисты продолжают атаковать Украину: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Атака на Украину

Вечером во вторник, 15 сентября, российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 19:41 — поступали сообщения о реактивном БПЛА, летящем из Черного моря на юг Николаевской области.

В 19:43 — реактивный БПЛА севернее Теплика (Винницкая область), курс северо-восточный (Черкасская область).

В 19:44 — ракетная угроза на всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К.

В 19:45 — реактивный БПЛА направляется на Киев с запада.

Обновленная информация

В 20:24 – Запорожская область: ударные БПЛА на/мимо Вольнянск / Запорожье.

В 20:26 – реактивные БПЛА мимо Славутич в направлении Киевщины.

В 20:27 – реактивные БПЛА на границе Винницкой и Черкасской областей, курсом на север.

В 20:50 – реактивный БПЛА на границе Житомирской и Киевской областей, курсом на север.

В 20:53 – Запорожье: БПЛА курсом на город с востока.

В 21:04 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область, Днепропетровщину и Донетчину.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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