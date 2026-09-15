Один человек погиб, 12 пострадали в результате атак РФ на Киев в течение дня
В Киеве в результате российских атак в течение дня 15 сентября пострадали в общей сложности 12 человек, один тяжело раненный мужчина скончался в больнице.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Один погибший и 12 пострадавших
"С утра 15 сентября в результате атак врага в столице пострадали 12 человек. Один из них, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Шестеро пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь амбулаторно или на месте.
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