Один человек погиб, 12 пострадали в результате атак РФ на Киев в течение дня

В Киеве в результате российских атак в течение дня 15 сентября пострадали в общей сложности 12 человек, один тяжело раненный мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Один погибший и 12 пострадавших

"С утра 15 сентября в результате атак врага в столице пострадали 12 человек. Один из них, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Шестеро пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь амбулаторно или на месте.

Что предшествовало?

Напомним, утром 15 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками, в частности были атакованы АЗС в двух районах столицы. Погиб один человек, 8 человек пострадали.

Во второй половине дня враг вновь атаковал Киев, последствия фиксировались в трех районах столицы.

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