Одна людина загинула, 12 постраждали внаслідок атак РФ на Київ упродовж дня
У Києві внаслідок російських атак впродовж дня 15 вересня постраждали загалом 12 людей, один тяжко поранений чоловік помер у лікарні.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Один загиблий та 12 постраждалих
"Від ранку 15 вересня, внаслідок атак ворога, в столиці постраждали 12 людей. Із них один тяжко поранений помер у лікарні", - сказано в повідомленні.
Шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці.
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