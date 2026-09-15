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Одна людина загинула, 12 постраждали внаслідок атак РФ на Київ упродовж дня

атаки на Київ 15 вересня

У Києві внаслідок російських атак впродовж дня 15 вересня постраждали загалом 12 людей, один тяжко поранений чоловік помер у лікарні.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Один загиблий та 12 постраждалих

"Від ранку 15 вересня, внаслідок атак ворога, в столиці постраждали 12 людей. Із них один тяжко поранений помер у лікарні", - сказано в повідомленні.

Шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці.

Що передувало?

  • Нагадаємо, вранці, 15 вересня, Росія атакувала Київ безпілотниками, зокрема було атаковано АЗС у двох районах столиці. Загинула людина, 8 осіб постраждали.
  • В другій половині дня ворог знову атакував Київ, наслідки фіксувалися у трьох районах столиці. 

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безпілотник БпЛА (5905) Київ (17030) атака (2096)
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