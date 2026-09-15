Вибухи пролунали у Києві: наслідки фіксують у трьох районах, є постраждалі (оновлено)
У Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили попередили про реактивних безпілотник над Києвом.
Згодом у столиці пролунали вибухи.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у місті.
Пізніше стало відомо про влучання на територію гаражного кооперативу у Солом'янському районі.
Також у Соломʼянському районі БпЛА впав на відкриту територію.
Відомо про падіння уламків БпЛА у двір житлового будинку в Соломʼянському районі.
У Святошинському районі сталося загоряння автомобілів та гаражу внаслідок ворожої атаки.
Також у Святошинському районі є 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Їм надається необхідна медична допомога.
На іншій локації у Святошинському районі уламки впали на території житлового будинку. Інформація про постраждалих та щодо пошкоджень уточнюється.
У Голосіївському районі уламки БпЛА впали у двір житлового будинку.
Що передувало?
- Нагадаємо, вранці, 15 вересня, Росія атакувала Київ безпілотниками, зокрема було атаковано АЗС у двох районах столиці. Загинула людина, 8 осіб постраждали.
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