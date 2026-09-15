Вибухи пролунали у Києві: наслідки фіксують у трьох районах, є постраждалі (оновлено)

У Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Повітряні сили попередили про реактивних безпілотник над Києвом.

Згодом у столиці пролунали вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у місті.

Пізніше стало відомо про влучання на територію гаражного кооперативу у Солом'янському районі.

Також у Соломʼянському районі БпЛА впав на відкриту територію.

Відомо про падіння уламків БпЛА у двір житлового будинку в Соломʼянському районі.

У Святошинському районі сталося загоряння автомобілів та гаражу внаслідок ворожої атаки.

Також у Святошинському районі є 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Їм надається необхідна медична допомога.

На іншій локації у Святошинському районі уламки впали на території житлового будинку. Інформація про постраждалих та щодо пошкоджень уточнюється.

У Голосіївському районі уламки БпЛА впали у двір житлового будинку.

Читайте: Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Волині біля кордону з Польщею. ФОТО

Що передувало?

Нагадаємо, вранці, 15 вересня, Росія атакувала Київ безпілотниками, зокрема було атаковано АЗС у двох районах столиці. Загинула людина, 8 осіб постраждали.

Читайте: Ворог завдав комбінованого удару по Одещині: є руйнування та пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж