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Взрывы в Киеве: последствия фиксируют в трех районах, есть пострадавшие (обновлено)
В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Военно-воздушные силы предупредили о появлении реактивных беспилотников над Киевом.
Впоследствии в столице раздались взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе.
Позже стало известно о попадании на территорию гаражного кооператива в Соломенском районе.
Также в Соломенском районе БпЛА упал на открытую территорию.
Что предшествовало?
- Напомним, утром 15 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками, в частности были атакованы АЗС в двух районах столицы. Погиб один человек, 8 человек пострадали.
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