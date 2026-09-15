Взрывы в Киеве: последствия фиксируют в трех районах, есть пострадавшие (обновлено)

В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Военно-воздушные силы предупредили о появлении реактивных беспилотников над Киевом.

Впоследствии в столице раздались взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе.

Позже стало известно о попадании на территорию гаражного кооператива в Соломенском районе.

Также в Соломенском районе БпЛА упал на открытую территорию.

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Что предшествовало?

Напомним, утром 15 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками, в частности были атакованы АЗС в двух районах столицы. Погиб один человек, 8 человек пострадали.

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