Последствия атак на Киев: с начала суток - 1 погибший и 8 пострадавших, попадание в две АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ
С начала суток 15 сентября российские захватчики несколько раз атаковали Киев с помощью беспилотников. Попадания зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Соломенский район
Попадание в нежилое здание, возгорания не было. Пострадали 6 человек.
Дарницкий район
Зафиксировано попадание на территории АЗС, пострадал 1 человек. Возникло незначительное возгорание, которое ликвидировали с помощью огнетушителей.
Голосеевский район
Произошло попадание на территории АЗС. Пострадал 1 человек. Пожар ликвидирован.
Оболонский район
Горело нежилое здание. Пожарные потушили возгорание.
По данным полиции Киева, в результате российских ударов известно об одном погибшем и 8 пострадавших.
Кроме АЗС в Дарницком и Голосеевском районах, в Киеве повреждены складские помещения, ресторан быстрого питания и бизнес-центр.
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