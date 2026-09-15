Последствия атак на Киев: с начала суток - 1 погибший и 8 пострадавших, попадание в две АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

С начала суток 15 сентября российские захватчики несколько раз атаковали Киев с помощью беспилотников. Попадания зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Соломенский район

Попадание в нежилое здание, возгорания не было. Пострадали 6 человек.

Дарницкий район

Зафиксировано попадание на территории АЗС, пострадал 1 человек. Возникло незначительное возгорание, которое ликвидировали с помощью огнетушителей.

Голосеевский район

Произошло попадание на территории АЗС. Пострадал 1 человек. Пожар ликвидирован.

Оболонский район

Горело нежилое здание. Пожарные потушили возгорание.

По данным полиции Киева, в результате российских ударов известно об одном погибшем и 8 пострадавших.

Кроме АЗС в Дарницком и Голосеевском районах, в Киеве повреждены складские помещения, ресторан быстрого питания и бизнес-центр.

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