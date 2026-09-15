Наслідки атак на Київ: з початку доби - 8 постраждалих, влучання у дві АЗС. ФОТОрепортаж
З початку доби 15 вересня російські загарбники декілька разів атакували Київ безпілотниками. Влучання зафіксували в Солом’янському, Дарницькому та Голосіївському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Солом'янський район
Влучання в нежитлову будівлю, без загоряння. Постраждали 6 людей.
Дарницький район
Зафіксовано влучання на території АЗС, постраждала 1 людина. Виникло незначне загоряння, яке ліквідували з допомогою вогнегасників.
Голосіївський район
Сталося влучання на території АЗС. Постраждала 1 людина. Пожежу ліквідували.
Оболонський район
Горіла нежитлова будівля. Вогнеборці приборкали займання.
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