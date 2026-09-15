Наслідки атак на Київ: з початку доби - 8 постраждалих, влучання у дві АЗС. ФОТОрепортаж

З початку доби 15 вересня російські загарбники декілька разів атакували Київ безпілотниками. Влучання зафіксували в Солом’янському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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Солом'янський район

Влучання в нежитлову будівлю, без загоряння. Постраждали 6 людей.

Дарницький район

Зафіксовано влучання на території АЗС, постраждала 1 людина. Виникло незначне загоряння, яке ліквідували з допомогою вогнегасників.

Голосіївський район

Сталося влучання на території АЗС. Постраждала 1 людина. Пожежу ліквідували.

Оболонський район

Горіла нежитлова будівля. Вогнеборці приборкали займання.

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