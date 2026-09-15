Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Волынской области у границы с Польшей. ФОТО
Российская армия ночью 15 сентября нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Волынской области, недалеко от государственной границы с Польшей. Под удар попал тепловоз, находившийся на путях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
В результате атаки локомотив получил повреждения и загорелся. Пожар ликвидировали спасатели.
Что известно об ударе
Как сообщил "Суспільному" заместитель директора "Укрзализныци" по пассажирским перевозкам Александр Шевченко, пораженный тепловоз в момент атаки стоял на путях и не был прицеплен ни к одному поезду.
По его словам, локомотивная бригада не пострадала.
Шевченко отметил, что избежать жертв удалось благодаря тому, что всю локомотивную бригаду вывели в безопасное место еще до начала обстрела.
Обстоятельства нападения и масштабы повреждений железнодорожной инфраструктуры уточняются.
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