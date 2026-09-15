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Новости Фото Обстрелы объектов Укрзализныци
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Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Волынской области у границы с Польшей. ФОТО

Российская армия ночью 15 сентября нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Волынской области, недалеко от государственной границы с Польшей. Под удар попал тепловоз, находившийся на путях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

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В результате атаки локомотив получил повреждения и загорелся. Пожар ликвидировали спасатели.

Что известно об ударе

Как сообщил "Суспільному" заместитель директора "Укрзализныци" по пассажирским перевозкам Александр Шевченко, пораженный тепловоз в момент атаки стоял на путях и не был прицеплен ни к одному поезду.

По его словам, локомотивная бригада не пострадала.

Шевченко отметил, что избежать жертв удалось благодаря тому, что всю локомотивную бригаду вывели в безопасное место еще до начала обстрела.

Обстоятельства нападения и масштабы повреждений железнодорожной инфраструктуры уточняются.

Россия атаковала тепловоз на Волыни у границы с Польшей
Россия атаковала тепловоз на Волыни у границы с Польшей

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обстрел (35435) Укрзализныця (3017) Волынская область (1175)
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